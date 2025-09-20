Nuevo concurso sobre la Semana Santa en Sagunt

La Mayoralía del 2026 de la Confraria de la Puríssima Sang de Sagunt ha lanzado la primera edición del Concurso de Narrativa Infantil ‘Así vivo la Semana Santa’, con el objetivo de fomentar la expresión literaria entre los más jóvenes y reforzar su vínculo con las tradiciones locales.

El certamen, que permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2025, está dirigido a niños y niñas menores de 14 años con residencia en Sagunt o alguna vinculación con su Semana Santa.

Los participantes podrán presentar un único texto por cada modalidad, optando entre dos formatos: Narrativa, con un límite de 450 palabras en las que se relate el significado personal de la Semana Santa saguntina y poesía, de estilo libre, que refleje la visión infantil de estacelebración.

Los textos podrán presentarse en castellano o valenciano y deberán ser originales e inéditos. El envío podrá hacerse de forma telemática, a través del formulario habilitado por la Mayoralía, o en papel en la ermita de la Sang, los fines de semana por la mañana.

Cada categoría contará con un único premio, consistente en una tarjeta regalo de 25 euros para gastar en comercios de Sagunt, así como la publicación del texto ganador en el Libro del Año de la Cofradía.

Valoración

El jurado estará compuesto por representantes del ámbito cofrade y periodístico: Gonzalo Escrig Molina, clavario del año; Marián Roreno Torres, periodista de Levante-EMV; y José Caballer, tesorero de la Cofradía.

“Queremos que los niños sean protagonistas y encuentren en la palabra escrita una forma de compartir cómo viven y sienten nuestra Semana Santa”, ha declarado Gonzalo Escrig. “Es una oportunidad para que expresen sus emociones y mantengan viva una tradición que es de todos”, ha añadido.

El fallo del jurado se hará público el 25 de octubre de 2025 y será comunicado tanto a los ganadores como a través de los canales oficiales de la Mayoralía.

La participación implica la cesión de los derechos de reproducción y edición de las obras seleccionadas, que podrán ser adaptadas para su publicación manteniendo el espíritu original del texto tal y como se especifica en las bases del concurso.

La Mayoralía del año

Con el lanzamiento de este concurso, la Mayoralía del año 2026 da comienzo a su calendario de actividades culturales, en el marco de los preparativos para la próxima Semana Santa saguntina.

La siguiente cita será la inauguración de la ya tradicional exposición temática con motivo de la Feria Medieval del 9 d'Octubre.

Además, ha participado activamente en las festividades locales dedicadas a la Virgen de los Dolores y la Virgen del Buen Suceso, con idea de hacerlo también en la Virgen del Remei.

Con esta agenda, el grupo refuerza su papel dinamizador en la vida cultural y religiosa del municipio, combinando tradición, participación ciudadana y propuestas pensadas para todas las edades.