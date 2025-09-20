Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet

Los hasta 20.000 metros cúbicos de arena que se extraen anualmente del Puerto Siles seguirán depositándose en la playa sumergida del Port de Sagunt. Esa es al menos la conclusión a la que llega el estudio encargado por el Club Náutico de Canet d'en Berenguer para la renovación de la autorización durante cuatro años de la colocación de los materiales a dragar para el mantenimiento de los calados mínimos en la bocana, canal de acceso y dársena interior de la rada.

Pese a que los ayuntamientos de Sagunt y Canet reclaman desde hace tiempo que esos sedimentos se lleven a las playas del norte para frenar su creciente deterioro, una intención que parecía contar con el beneplácito tanto del CN de Canet como de la Demarcación de Costas de València, el proyecto apela a las directrices marcadas por la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, así como de la Capitanía Marítima de València, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para mantener el depósito de la arena en el emplazamiento tradicional.

Plazo de alegaciones

Según este documento, que se encuentra en exposición pública y frente al que se podrán presentar alegaciones a partir de la próxima semana durante un plazo de 20 días, el gobierno autonómico tiene establecida la obligatoriedad de que este material "se trasvase de forma periódica hacia el sur, a distancia máxima de una milla y media, para la corrección de los efectos negativos en la dinámica litoral de la playa del Puerto de Sagunto". La institución estatal, mientras, sostiene que la arena dragada "deberá ser depositada al sur del puerto deportivo, en la franja transversal comprendida entre la orilla y la batimétrica de 3 metros".

Zonas autorizada y prioritaria para el depósito de la arena. / Tine Verse

Y es que, según añade el estudio ambiental elaborado en abril de este año por la consultora de Global Omnium con sede en Oropesa del Mar, Tine Verse, "la presencia -del Puerto Siles- supone la modificación del régimen hidrodinámico de la zona, actuando, entre otras cosas, como una “trampa” de sedimentos por la acumulación de estos en el interior del mismo. Por lo tanto, el dragado y colocación de ese material acumulado supone la realización de un trasvase de sedimentos, reintegrando en el sistema el sedimento retenido".

Práctica habitual

Así y "dado que el uso productivo propuesto tiene como finalidad ayudar a la recuperación y mantenimiento de la playa del Puerto de Sagunto, se considera oportuno que el material sea depositado frente a esta playa". Con la zona de colocación autorizada en el tramo entre el Puerto Siles y el puerto comercial de Sagunt, el documento también señala, dentro de la "práctica seguida hasta el momento", que la arena se deje, "de forma prioritaria, justo al norte del espigón en L", es decir, frente a Ciudadmar.

El proyecto que tramita el CN Canet abre la próxima semana el plazo de alegaciones

En cualquier caso, este trabajo contempla que, cuando se realice un dragado de emergencia que coincida con la toma de muestras de las aguas de baño, "también se podría plantear el colocar el material en la zona del litoral de la desembocadura del río Palància, como ya se ha hecho en algunas ocasiones por indicación de Costas".

Calado mínimo

Este estudio aporta un análisis completo de todas las circunstancias que rodean las operaciones tanto de dragado como de colocación de la arena. En el primer caso, precisa que los trabajos se centran en el mantenimiento de los calados en las zonas de acceso y bocana del Puerto Siles, en un mínimo de 3,5 metros, así como las dársenas interiores en 2,5 metros.

Arena dragada

También detalla que los espacios donde se extrae la arena se extienden por un máximo de 35.000 metros cuadrados, aunque suelen limitarse a unos 11.000 metros cuadrados, mientras que el material dragado puede alcanzar los 20.000 metros cúbicos, aunque no suele superar los 10.000 anuales.