Los presupuestos participativos no se libran de las críticas en Sagunt

Desde Iniciativa Porteña ha puesto el foco en el anuncio por parte del equipo de gobierno de dotar con 500.000 euros a los presupuestos participativos, donde destacan propuestas como la accesibilidad de las calles, un refugio felino o sombraje de patios escolares.

Eduardo Márquez, portavoz de IP lamenta las promesas incumplidas por parte del PSOE e Izquierda Unida en estos presupuestos: “Llama la atención que haya propuestas repetidas durante años como es el ejemplo del refugio felino, que ya se repitió en el presupuesto del año pasado y que no deja de ser una nueva promesa incumplida. Supongo que esta propuesta volverá a llevarse este año y mucho me temo que volverán a no hacer nada por la construcción de ese refugio felino”.

Promesas anteriores

Márquez señala que hay más promesas sin cumplir de años anteriores como la mejora de acceso del Horno Alto: “El Horno Alto es ya un clásico en el anexo de inversiones presupuesto tras presupuesto y no la ejecutan porque siempre va consignado a una venta de solares que nunca llega. Desde luego es marca de la casa la poca sensibilidad hacia el patrimonio industrial y queremos recordar que las visitas guiadas en el Horno Alto siguen incompletas , puesno se puede acceder a la planta superior”.

El edil también recuerda que la accesibilidad y el asfaltado de calles no tiene apenas inversión: “Más allá de algún rebacheo alguna calle, pero las avenidas principales y puntos de mucho tráfico se encuentran completamente deteriorados y no se perciben nuevas inversiones en este asunto. Respecto a la accesibilidad es un asunto sumamente delicado con las personas mayores en tanto en cuanto puede sufrir alguna caída y no vemos adecuado que se ponga esta partida en unos presupuestos participativos cuando el Ayuntamiento de Sagunt debería actuar cuanto antes con este tema y no dejar a su suerte los asuntos en materia de asfaltado y accesibilidad”.

Presupuestos participativos 2025

Márquez considera una mentira los presupuestos participativos y señala las propuestas ganadoras del año 2025: “La propuesta ganadora fue el refugio felino con 506 votos y un presupuesto de 75.000€, mientras que en segundo lugar quedó la ampliación de zonas de sombra y vegetación con 340 votos y una partida de 80.000€. Respecto al refugio felino nada se ha hecho y este año vuelve a concursar, es una tomadura de pelo para la gente que votó esa opción y que ve que no se ha llevado a cabo. Respecto a la sombra y vegetación es más de lo mismo, pues vemos que aparte que no se ha hecho nada vemos como cada vez hay menos zonas verdes, con grandes podas de árboles y arbustos, algo que choca de frente con cualquier modelo de ciudad verde y sostenible”.

Para finalizar, el concejal indica que: “Queda demostrado que los presupuestos participativos no es más que marketing cuando en primer lugar la ciudadanía solo puede decidir 500.000 euros de un presupuesto que ronda los 100 millones de euros, y en segundo lugar una vez que se recogen las propuestas ganadoras estas no se ejecutan y caen en un saco roto por lo que es una tomadura de pelo para los vecinos”.

Sí se está trabajando

Ante las críticas de IP, desde el gobierno se explicaba que "sí se está trabajando en las propuestas, pero la administración tiene unos trámites y procesos y hace que los proyectos se dilaten en el tiempo. Por ejemplo anunciamos la licitación de los parques, lo que demuestra que hay avances", afirmaban.

A esto añaden que "en otros municipios donde se aplica los presupuestos participativos también vemos cómo algunas propuestas no salen en el mismo año sino al siguiente por el proceso que conlleva estudiarlo, crear el proyecto si lo requiere, licitarlo, ejecutarlo, etc", terminaban.