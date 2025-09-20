Radiografía de la vivienda turística en Morvedre

Las viviendas turísticas suponían antes de este verano menos del 1 % del total censado en el Camp de Morvedre, un total de 100.858, frente al 1,92 % de la Comunitat Valenciana y al 1,3 % de media en España.

Este dato refleja que, pese a su ubicación costera y a su atractivo patrimonial, la comarca mantiene un peso reducido de este tipo de alojamientos respecto al conjunto del parque residencial.

Si se analizan las plazas turísticas disponibles, Morvedre sumaba un total de 4.662 en mayo de 2025, lo que representa una media de 5,87 personas por vivienda, un valor superior al promedio autonómico (5,14).

En este apartado destacan especialmente los dos grandes focos: Sagunt , con 2.698 plazas, y Canet d’en Berenguer, con 1.423. Ambos municipios concentran más del 80 % de la capacidad turística de la comarca, aunque la evolución ha sido muy distinta en cada caso: mientras Sagunt ha consolidado su papel, Canet ha visto mermada de forma drástica su aportación.

Apartamentos en Canet d'En Berenguer. / Tortajada

Dentro de la capital comarca, la distribución de estas viviendas revela una fuerte concentración en la franja litoral: el Distrito 1 (Zona de Gausa) reúne 15, el Distrito 2 (Camino Viejo de Teruel) carece de registros, el Distrito 3 (Zona de Sagunto) alcanza 54, el Distrito 4 (Zona de Sagunto Norte Palancia) apenas suma 4, el Distrito 5 (Zona Internúcleos) contabiliza 10, el Distrito 6 (Zona Sur Port de Sagunt) concentra 124, el Distrito 7 (Zona Norte Port de Sagunt) asciende a 194 y el Distrito 8 (Zona de Almardá) alcanza 94.

Capacidad diversificada

Sin embargo, la distribución de plazas por vivienda varía notablemente según el municipio. En los distintos pueblos del interior —como Albalat dels Tarongers o Algímia d’Alfara— la media supera las 7 plazas por casa, mientras que en Sagunt o Canet se sitúa por debajo de 5.

Esta diferencia responde al modelo de alojamiento predominante: en el interior abundan chalets y viviendas unifamiliares de mayor tamaño y capacidad, pensadas para acoger a grupos o familias, mientras que en las zonas costeras la oferta se concentra en apartamentos más pequeños, orientados a un uso estacional y con menor capacidad.

Como apuntan desde Global Vacacional, "en Canet d’en Berenguer predominan los apartamentos en urbanizaciones con terraza, piscina comunitaria y amplias zonas comunes. En el Puerto de Sagunto, en cambio, la oferta se concentra en pisos de carácter más residencial, donde la mayoría carece de piscina o áreas comunes. En las playas de Almardà y Corinto es más frecuente encontrar chalets independientes, adosados o urbanizaciones similares a las de Canet, también con piscina. En el interior de la comarca y en determinadas zonas, debido a la tipología predominante, es posible encontrar chalets con piscina privada; sin embargo, en la mayoría de los casos no disponen de servicios complementarios como instalaciones comunitarias o zonas compartidas".

Reparto más heterogéneo

En definitiva, el Camp de Morvedre encaró el verano de 2025 con un panorama mixto con menos viviendas disponibles que en 2024, pero con un reparto más heterogéneo entre municipios, donde las localidades del interior han ganado protagonismo gracias a un modelo de alojamiento distinto y con mayor capacidad por vivienda. Un equilibrio que, si bien reduce el volumen total de casas disponibles, mantiene estable la capacidad turística y fomenta la diversidad de la oferta comarcal.