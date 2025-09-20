Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universitat vuelve a ofrecer formación en Sagunt a mayores de 50 años

La entidad oferta el primer y el tercer curso del itinerario formativo sobre patrimonio

Imagen interior del centro cultural Mario Monreal de Sagunt.

Imagen interior del centro cultural Mario Monreal de Sagunt. / Levante-EMV

Ángel Torres

Sagunt

La Universitat de València ha vuelto a impulsar el primer curso del Itinerario formativo la Nau Gran de Sagunt «Historia, Arqueología y Patrimonio», un itinerario formativo dirigido a personas mayores de 50 años.

En colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt, la entidad ofrece este curso que se divide en dos cuatrimestres e impartirá las clases en el Centro Cultural Mario Monreal los martes y los jueves en un horario de 16 a 19 horas.

Las asignaturas del primer cuatrimestre (del 29 de septiembre al 19 de diciembre) son ‘Prehistoria, arqueología e historia antigua’ y ‘El mundo grecolatino: literatura, transmisión y pervivencia’. Por lo que respecta al segundo cuatrimestre, las asignaturas serán: ‘De Arse a Saguntum’ y ‘Mitos y magia en la antigüedad clásica’.

El programa, que inició su andadura en Sagunt en 2023, se ha consolidado como una propuesta cultural y académica de referencia para personas adultas interesadas en ampliar conocimientos en Historia y Patrimonio.

La Nau Gran ofrece un itinerario de tres cursos académicos en los que se combinan sesiones docentes con actividades complementarias como exposiciones, conferencias, jornadas monográficas y excursiones. Este año será especialmente significativo, ya que la primera promoción del programa en Sagunt completará su tercer curso.n

