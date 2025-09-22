Así es la calidad de la arena extraída del puerto de Canet que se llevará al Port

El Club Náutico de Canet d’en Berenguer tramita la renovación del permiso de dragado de arena para mantener el calado mínimo del Puerto Siles y el posterior trasvase del material a la playa del Port de Sagunt, un procedimiento que viene avalado por un completo informe ambiental.

En este estudio se destaca que los sedimentos extraídos, que se acumulan tanto de los arrastres hasta la desembocadura del río Palància en episodios de lluvias como de la dinámica litoral, alcanzan una clasificación de categoría A, según las instrucciones técnicas para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena (ITEA), elaborado en su momento por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, actualmente denominado para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Contaminación "casi nula"

Así lo determinan los muestreos realizados en diversos puntos tanto del canal de acceso como de la bocana y las dársenas interior de la rada canetera, que descartan cualquier contaminación microbiológica, vertidos de aguas residuales u objetos antrópicos, que tienen «muy reducida significación o casi nula». Estos estudios apenas detectaron alguna presencia de cobre más alta de lo normal, aunque siempre por debajo de los umbrales recogidos en la ITEA.

Comportamiento del sedimento a la hora de depositarlo. / Levante-EMV

Dentro del seguimiento ambiental que acompaña al proyecto de las operaciones, este trabajo las circunscribe en el Puerto Siles «entre los meses de octubre y mayo, fuera de la temporada de baño, salvo dragados de emergencia». Según la experiencia de los últimos años, los días de trabajo efectivos suelen rondar los 74 anuales, con tres ciclos de extracción y colocación por jornada.

Espesor

A este respecto y según las situaciones anteriores, las previsiones pasan por realizar dos operaciones anuales en el exterior del puerto, donde la capa prevista para el dragado apenas supera el medio metro, y una en el interior, con un espesor de 15 centímetros. Según estas estimaciones, el material puede alcanzar los 20.000 metros cúbicos, aunque se suele quedar en los 10.000 al año.

También se precisa que la inmensa mayoría del material que se extrae y se transporta a la playa del Port de Sagunt queda sedimentado en apenas 13 minutos y solo la arena más fina puede tardar hasta una hora en hacerlo. El motivo es la poca distancia con el fondo marino, apenas tres metros, desde el punto en el que la embarcación deposita los sedimentos.

Restos arqueológicos

Otra precisión del estudio, elaborado por la consultora vinculada a Global Omnium y con sede en Oropesa del Mar, Tine Verse, es la posibilidad de que aparezcan restos de naturaleza arqueológica en el material dragado, que se deberá vigilar y, en su caso, «extraer para ponerlo a disposición de la autoridad competente».