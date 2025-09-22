Denuncian que los usuarios del bus entre Sagunt y València "viajan como ganado"

La celebración del Día Mundial Sin Coches no ha evitado nuevas críticas al servicio de transporte desde el Port de Sagunt con València, por mucho que la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) afirme haberlo mejorado con el nuevo servicio implantado y la renovación de autobuses.

La asociación vecinal La Victoria ha denunciado que "el sistema está colapsado y sin rumbo", de modo "mientras se nos pide dejar el coche en casa", el bus interurbano "sigue siendo un auténtico caos: más de 25 personas viajando de pie, usuarios abandonados en las paradas y una sensación de abandono total por parte de las autoridades", afirman en un comunicado.

"Las quejas ciudadanas —repetidas mes a mes, reclamación tras reclamación presentada por la AV La Victoria— no encuentran respuesta", recalcan. "Los pasajeros están hartos de lanzar sus denuncias al vacío, porque nada cambia. Metrobus, bajo la supuesta supervisión de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) y su director gerente, José Antonio Moreno Gómez, reproduce los mismos vicios y errores de gestiones anteriores. La conclusión es clara: aquí nadie mueve un dedo", expresan con pesimismo.

Autobús en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Listado "interminable"

Según explican, "el listado de deficiencias sería interminable" pero resaltan los "horarios ficticios", pues "lo que marca la app o los paneles informativos es poco menos que una burla"; "frecuencia ridícula, insuficiente, indignante y completamente alejada de la demanda real", "usuarios abandonados: autobuses que pasan de largo, paradas sin señalización y personas que, sencillamente, se quedan tiradas en la calle", "accesibilidad en cero: un servicio que ignora a personas con movilidad reducida o necesidades especiales", "viajes indignos: gente apelotonada de pie, sin seguridad, sin comodidad, sin la más mínima consideración", "desinformación total: mientras se habla de tecnología y gestión inteligente, lo cierto es que nadie sabe con certeza cuándo llega el próximo autobús. Carteles contradictorios en las paradas y con la app".

Para la entidad vecinal, esto "es el resultado directo de la incompetencia política y la falta de voluntad de cambiar las cosas".

Diferente mensaje y realidad

A su juicio, "en vez de incentivar el transporte público, la Generalitat Valenciana está provocando el efecto contrario: la desconfianza absoluta en un sistema que es incapaz de proporcionar puntualidad, seguridad, comodidad o, simplemente, un mínimo de respeto hacia quienes lo utilizan a diario. Una burla en el Día Mundial Sin Coches". "Mientras se celebran campañas y se proclaman mensajes de sostenibilidad, la realidad habla sola: los usuarios del bus interurbano entre Valencia y Sagunto viajan como ganado, indignados, cansados y con la certeza de que sus quejas caen en saco roto", añaden.

La conclusión, en su opinión, "es que la Generalitat Valenciana ha demostrado no saber gestionar el transporte metropolitano en un momento en que más necesaria es una alternativa digna, económica y sostenible al coche privado".

"Se ha mejorado"

Desde la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), sin embargo, se hace una lectura muy diferente y se incide en que "desde la Generalitat se ha renovado el bus interurbano, mejorado frecuencias y renovado los vehículos". A esto añaden que "se hace un seguimiento para poder seguir mejorando el servicio pero es una realidad que ha mejorado y se han implementado parte de las demandas de estas asociaciones y de otros ayuntamientos y colectivos". Además, aseguran que "hoy en las líneas de Metrobús el transporte era gratuito y como cuando suele implementarse una medida de este tipo, aumenta la demanda".