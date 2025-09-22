Dos "gemelos astrológicos" unidos en una novela

Un thriller psicológico con un crimen doméstico, una investigación policial y un protagonista que da un giro original al género. Estos son los ingredientes de 'El secreto de los Ribera', el nuevo libro de Eva Vida, una autora de Oliva afincada en el Port de Sagunt que se adentra en el género negro tras publicar fantasía distópica con una editorial.

En ella, el protagonista está inspirado en una persona de carne y hueso, un psicólogo y médium profesional que nació el mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital de Gandia que la propia autora: Biel Giner.

La amistad con él y el hecho de que se consideren "gemelos astrológicos» llevó a Eva a darle "un alter ego" en la ficción en un thriller que, según explica, "mezcla crimen, psicología y una mirada hacia lo invisible". "Somos amigos desde la adolescencia y, después de que yo publicara un primer libro de otra temática y él triunfara a nivel profesional, surgió esta idea de fusionar nuestras dos vertientes profesionales. Él me abrió las puertas de su mundo y de ahí nació Biel Ribera, el personaje principal de este thriller. Muchas escenas del libro son casos reales que ha experimentado a lo largo de su vida», explica Eva.

Eva Vida. / Levante-EMV

La autora subraya que "lejos del sensacionalismo o lo paranormal", en su novela explora la mediumnidad desde el punto de vista psicológico. "Narro cómo un hombre ve lo que otros no pueden ver y se convierte, sin buscarlo, en el único capaz de descubrir una verdad enterrada durante décadas. Con capítulos cortos, ritmo ágil, ambientación inquietante y muchos sospechosos. Es una lectura perfecta para quienes buscan una historia que enganche desde la primera página", dice sobre esta novela que se ha autoeditado y solo está disponible en Amazon.

Primera parte de una saga

Tras considerar que ha logrado dar "un enfoque fresco dentro del género" al hilvanar una historia de suspense desde un protagonista real, la autora adelanta que esta es solo la primera entrega de una saga de ocho libros protagonizados por el mismo Biel Ribera, en las que cada caso policial desvelará una pieza del gran secreto familiar que conecta toda la historia.

Portada del libro. / Levante-EMV

"Está todo ya estructurado y mi idea es publicar una entrega cada cuatro meses", afirma reconociendo que todo este trabajo está pensado también para llevarse fácilmente al audiovisual. "Las mini series tienen un formato de 8 capítulos. Y esta saga también serán 8 libros. En cada libro, Biel tendrá que investigar un crimen distinto, pero además de estos crímenes, hay una trama de secretos familiares que se desarrollará a lo largo de los ocho libros", reconoce a preguntas de Levante-EMV.

La complicidad de la autora con Giner se ve a las claras cada vez que presentan la novela, pues lo hacen juntos, como harán este martes 23 de septiembre en el Centro Cívico del Port de Sagunt a las 18,30 horas, en un acto presentado por Ana Guimarás.