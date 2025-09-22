Una exaltación que "no olvidaremos nunca"

Sagunt acogió este sábado la Exaltación de las falleras mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez Llopis (FM) y Noa Barea Encinas (FMI) y sus respectivas Cortes de Honor, en el Teatro Romano de Sagunt. Un acto donde las máximas representantes recibieron sus bandas como embajadoras de las Fallas en el Camp de Morvedre.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno fue el encargado de poner la banda a la Fallera Mayor y el alcalde de Gilet, Salva Costa, a la Fallera mayor infantil, uno de los momentos más esperados de la noche, al que se puso el broche de oro con cientos de aplausos y la gente en pie; entre ellos, la alcaldesa de Faura, Consol Duran, y el de Benavites, el también diputado nacional Carlos Gil.

"Estoy muy agradecida por todo. Fue un acto precioso que no voy a olvidar nunca. No se puede describir el calor que yo sentí en todo momento de falleros, amigos, familiares y de la propia gente de la calle ya durante el desfile. No tengo palabras , solo un 'gracias' enorme a todos los que se acercaron a vernos, a todas las personas que han trabajado para que este momento fuera tan especial. Ha sido maravilloso. No olvidaré la salida de casa y el instante que viví en la intimidad con mi corte. Gracias", afirmaba la fallera mayor.

"Estoy todavía emocionada. Ha sido algo muy especial para mí, un sueño que llevaba mucho tiempo deseando que fuera realidad. No creo que pueda olvidarlo nunca, sobre todo ese momento de subir al escenario del teatro y ver a todos los falleros y falleras mirando, aplaudiendo y en pie, a mi familia, a mis amigos. Fue muy bonito. Estoy muy agradecida", apuntaba Noa.

El secreto mejor guardado

Las falleras mayores de FJFS desvelaron el secreto mejor guardado, sus trajes. Dos sedas estrechas de Vives y Marí con un nuevo dibujo, el "Sagunto", que ellas estrenaban; una nueva apuesta del ayuntamiento de Sagunt que dota de mayor calidad la indumentaria de las máximas representantes.

Ana optó por el color vino, que completó con manteletas de Hijas de Carmen Esteve y aderezo de Agustín y Amaia, mientras Noa por el verde eagle, manteletas de Artesanía Viana y aderezo de Maximo Betro, de nueva creación. Vestidos confeccionados por los indumentaristas oficiales: la Joia en el caso de Ana y la Corte de Honor adulta y A l'Antiga Roba Tradicional en el de Noa y la Corte infantil.

Mantenedoras

Las mantenedoras del evento fueron dos falleras mayores de València, como ya adelantó Levante-EMV: Sofía Soler, FMIV 2016 y Carmen Martín FM 2022, quienes no escatimaron en palabras para exaltar a las máximas representantes y a las cortes que las acompañarán durante todo el reinado: Las niñas Evolet Dols Sánchez, Paula Ramón Mañogil, Paula Rovira Cayuela, Candela Martínez Gómez, Daniela Caballero Bosch y Raquel Gargallo Alcaide y las seis mujeres la Corte de Honor: Maeva Sotoca Sánchez, Paula Godos Llanes, Rosa Manzano Barelles, Sonia Córdoba Arranz, Andrea Martínez Bronchú y Paula Pacheco Navarro.

Pantalla gigante

En el acto, que incluyó una pantalla gigante en la Glorieta sin toda la afluencia esperada, no faltaron un vino de honor y la música de un DJ.