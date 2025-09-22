El mejor colofón con una cita nunca antes vista en Sagunt

Paco Martí (Deporama Triatlón Soriano) y Mariola Sebastián (CEA Bétera) estamparon sus nombres en el palmarés del Triatlón de Sagunt, que cumplió su IX edición como campeonato autonómico en distancia olímpica.

Salida de la prueba. / María Sanchís

Con tiempos de 1 hora, 49 minutos y 30 segundos y 2:05:08 para completar los 1,5 kilómetros de natación, los 40 kilómetros de ciclismo y los 9,8 kilómetros de carrera a pie, sus acompañantes en los podios absolutos fueron Yhousman Perdomo, Guillem Segura, Marina Camps y Chloe Nicolás, como punta de lanza de una participación de lujo que alcanzó el medio millar de triatletas.

Éxito rotundo

Bajo la organización Morvedre Triatlón y la federación valenciana, con la colaboración de los ayuntamientos de Sagunt y Canet d'en Berenguer, el presidente saliente del club, Ximo Catalán, explica que la jornada resultó un "éxito rotundo", sin tener que lamentar incidentes de consideración.

Podio con los ganadores y las autoridades. / María Sanchís

Esta despedida supone "cerrar un ciclo de 14 años", que no podía haber tenido mejor colofón que "una cita que nunca se había hecho en la ciudad", apunta el también portavoz municipal del PP en Sagunt. Además del excelente balance organizativo, una de las cuestiones más valorada por los participantes fue el circuito, que discurrió por el núcleo de Almardà. "Fue un escenario perfecto por el recorrido y el enclave, considerado perfecto para acoger futuros campeonatos, incluso de más alto nivel", añade Catalán.

Más rápidos por grupos de edad

Otros vencedores por categorías de edad fueron Nahuel Silio, Francisco Marco, Marcos Pérez, el local Antonio Escabias, Jaime Catalá, Arturo Navarro, Juan Enrique España, Vicente José Sanz, Jordi Francés, Rocío Soler, Blanca Salvador, Zahira Alegre, Ainhoa Malonda, Yolanda Mir, Purificación Medina, Elisa Portoles y Luz Ferrández. La entrega de trofeos estuvo presidida por el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt, Javier Timón, y la presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa.

Solidaridad

Entre los aspectos más destacados de la prueba también se encuentra la recaudación de 500 euros para que Pablo Navarro Casanova El Guerrero, un niño aquejado de parálisis cerebral como consecuencia de una meningitis bacteriana, esté más arropado en su lucha diaria.