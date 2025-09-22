Numerosas plazas de profesorado aún sin cubrir en Morvedre

Las plazas de profesorado en los centros educativos públicos del Camp de Morvedre seguían sin cubrirse en su totalidad once días después del inicio del curso escolar, como coincidieron en denunciar a finales de la semana pasada a Levante-EMV tanto la Coordinadora Comarcal de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) y la Unión Comarcal de CC OO.

Desde el sindicato aseguran que las sustituciones enviadas desde la Conselleria de Educación "están llegando muy a cuentagotas" y calculan que aún faltaban medio centenar de docentes, mientras una semana antes se echaban en falta "entre 70 y 80, tirando por lo bajo", afirma el sindicalista de CC OO Francesc Cayo.

Casos concretos

Desde la coordinadora de Ampas se citan algunos casos concretos, como que en el CEIP Braçal de Estivella, las familias esperaban a un profesor de inglés; que en el IES nº 5 del Port de Sagunt aún no contaban con un profesor de Programa, faltaba otro de Pedagogía Terapéutica y se necesitaban 12 horas más de Audición y Lenguaje (AL) o que en el IES María Moliner del Port, también se esperaba personal Pedagogía Terapéutica así como de Audición y Lenguaje en la Unidad Específica de Comunicación y Lenguaje (UECO).