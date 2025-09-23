El pago del ‘basurazo’ de Sagunt llega con retraso

La complejidad que acompaña a la modificación para este año de la tasa para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos de Sagunt , más conocida como el 'basurazo', ha retrasado hasta el último momento la aprobación del padrón fiscal de la ordenanza y ha provocado una modificación de las fechas del pago tanto en periodo voluntario como en el cargo de las domiciliaciones.

Y es que el primer calendario del contribuyente que incluyó esta remodelada tasa contemplaba el 5 de septiembre para la apertura del primer plazo y el 10 de septiembre para el paso del recibo por la cuenta bancaria.

Sin embargo y según precisa el concejal de Hacienda de Sagunt, Toni Iborra, "el envío de todas las notificaciones y las últimas correcciones desde Gestión Tributaria" han hecho que el padrón fiscal no se aprobara hasta el 18 de septiembre, con lo que las nuevas fechas en voluntaria se abrieron este lunes y se prolongarán hasta el 24 de noviembre. Las domiciliaciones, mientras, se dividirán en dos pagos: El primero este mismo jueves 25 de septiembre y el segundo el 24 de octubre.

Periodo ejecutivo

Según precisan desde el consistorio, al día siguiente de finalizar el periodo de voluntaria sin haberse realizado el pago "se iniciará el periodo ejecutivo y las deudas se podrán exigir mediante el procedimiento de apremio, aplicándose los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, si fuera el caso, las costas que se generen", un procedimiento que se aplica para todos los impuestos.

Protesta de hace unos meses en el Port de Sagunt conta el 'basurazo'. / Daniel Tortajada

En consonancia a la Ley General Tributaria, los interesados tienen a su disposición este listado en las oficinas municipales de Gestión Tributaria, donde se podrá consultar durante 15 días a efectos de presentar reclamaciones. Contra este padrón, podrá interponerse un recurso de reposición ante la concejalía de Hacienda en el plazo de un mes desde la finalización de la exposición pública, aunque ese paso, según precisa el anuncio publicado por el ayuntamiento, "no suspende, por sí solo, la liquidación" de la tasa.

Vicisitudes

Los motivos esgrimidos desde el consistorio para justificar estos cambios de última hora son que, "la aprobación de esta nueva tasa ha exigido la notificación individualizada de inclusión en padrón a los más de 40.000 sujetos pasivos, con todas las vicisitudes que esta labor entraña, la resolución de las reclamaciones presentadas, la correcta configuración de los elementos tributarios esenciales, la recepción de información externa (escrito de la SAG de 10 de septiembre) y la exacta determinación de la cuota a pagar por cada obligado tributario".