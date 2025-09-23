Cambio en la reivindicación de la Cruz gigante del Garbí

Las medidas impulsadas por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Estivella ante lo que consideran una «ocupación ilegal» en pleno monte protegido del Garbí han devuelto el silencio y la soledad a la ermita. Esto contrasta con un insólito verano en el que el empresario José Ramón Mateu no ha dejado de abrirla a las visitas cada fin de semana tras cambiar su candado a mediados de julio, asegurando que es su nuevo dueño, por mucho que el Ayuntamiento de Estivella asegure tenerla registrada a su nombre.

La reciente intervención de las brigadas forestales de la Conselleria y la Policía Local de Estivella para poner un nuevo candado del consistorio han hecho reorientar la estrategia del hostelero para defender sus proyectos turísticos en los terrenos de la antigua fonda anexa al templo que afirma haber comprado.

La razón es que los agentes también retiraron todo rastro del chiringuito que Mateu había impulsado sin permiso junto a la ermita, alegando en última instancia que ofrecía bebidas a cambio de donativos para construir una cruz gigante y un museo del ciclismo.

El empresario y el ermitaño. / Germán Caballero

Por ello, el empresario que en breve dejará de ser concejal de Vox, ha decidido seguir en su empeño de enviar a diario a sus terrenos al «ermitaño» que ha contratado con tal de que pueda dar a conocer sus iniciativas turísticas repartiendo folletos, pero sin salirse de los límites marcados. Es decir, respetando que la ermita esté cerrada y sin montar ningún tipo de infraestructura que recuerde al desmontado chiringuito.

Mateu explica a Levante-EMV que este es su nuevo planteamiento y que, con esta filosofía, él también subió este fin de semana. «Almorzamos, estamos allí y al que quiere, le damos un folleto donde explica mi proyecto de hacer una sagrada cruz de 40 metros que se ilumine y se vea en todo el Mediterráneo, más un museo del ciclismo», cuenta, asegurando que el ermitaño va de 8 a 15 horas.

"Cerrada y para limpiar"

«Solo este sábado y domingo han venido unas 300 personas que serían muchísimas más si hacemos esa Cruz tipo el Cristo de Brasil», insiste, obviando que la zona está protegida e incluida en un parque natural y lamentando que la ermita «vuelve a estar cerrada y para limpiar».