Compromís impulsa una "Escoleta del Bolot" en Sagunt

Compromís impulsa una Escoleta de Bolot con motivo del 9 de Octubre para fomentar el reconocimiento oficial de este juego de cartas tan arraigado en la ciudad.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento: “el Bolot es un juego de cartas que se merece un reconocimiento oficial como Bien Cultural de Relevancia Local (BRL), e integrarlo al Patrimonio Cultural Valenciano. A la vez tenemos que fomentar su preservación, estudio histórico y difusión a la ciudadanía. Desde Compromís, consideramos que el Bolot favorece el encuentro ciudadano, la conversación familiar y ha acontecido un juego de mesa emblemático, con interés para la educación y también como atractivo turístico de promoción de la ciudad”.

Inscripciones

La inscripción en la Escoleta de Bolot se inicia este lunes y las sesiones empezarán el próximo 30 de septiembre, a las 19 horas, en la Taverna de la Serp.

El coordinador de la Escoleta de Bolot, Ismael Rodrigo, explica: ”La dinámica de la escoleta será crear grupos de cuatro participantes donde juntaremos a personas sin ningún conocimiento del juego con mínimo una persona que ya lo sabe jugar. Cada participante dispondrá de un folleto con las normas del juego y, como la mejor manera de aprender es jugando, la persona experta irá haciendo las explicaciones oportunas tal y como vayan desarrollándose las partidas”.

Se llevarán a cabo un total de tres sesiones, incluyendo el día de la presentación. Serán los días 30 de septiembre, 21 y 28 de octubre de 19 a 21 horas en la Taverna de la Serp. Una vez finalicen las clases prácticas se organizará un campeonato donde participará todo el alumnado del curso.

El Bolot, un juego muy saguntino

El secretario local de Compromís, Albert Llueca, argumenta: “El Bolot, juego de cartas de origen francés adaptado con baraja española, llegó al Camp de Morvedre a principios del siglo XX, llevado —según la tradición oral— por un viajante que había trabajado en Francia. Desde entonces, ha arraigado como ritual lúdico y social, especialmente en espacios emblemáticos como por ejemplo La Viti (Sociedad Vitivinícola), El Musical (Sociedad Musical Lira Saguntina), la Sociedad de Cazadores y las comisiones falleras y peñas de fiestas. Así como en diferentes bares y centros culturales de Port de Sagunt. También hay que destacar que se trata de un juego mucho de casa, el cual se practica en cualquier acontecimiento familiar”.

Bien de relevancia local

Compromís asegura ser "una de las voces más firmes en la defensa institucional del Bolot". En declaraciones recientes, ha exigido que la Generalitat Valenciana que haga efectivo el cumplimiento de la declaración de Bien Cultural de Relevancia Local, integrado al Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada en pleno municipal en 2009.

Como señala Llueca: “El Bolot no es solo un juego, es una expresión viva de nuestra cultura popular. Hay que protegerlo cómo protegemos nuestras danzas, nuestras músicas y nuestras fiestas. El reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial no puede quedar en papel mojado, sino que tiene que traducirse en acciones concretas de difusión, formación y preservación”.