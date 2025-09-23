Exigen a Sagunt que ejecute una inversión prevista desde 2021

El incumplimiento de la promesa de ampliar la red de baños públicos centra la última reclamación desde la oposición en Sagunt. Concretamente, ha sido el PP, cuyo portavoz, Ximo Catalán, ha denunciado la "inacción" del gobierno municipal respecto a esta "necesidad básica para la ciudadanía".

Los populares se remontan a mayo de 2024 para recordar la propuesta que llevaron al pleno para la instalación de aseos en diferentes puntos del municipio, aunque la reivindicación, que también abandera la Asociación Vecinal la Victoria, entre otras, viene de más lejos.

Una de las reivindicaciones de la asociación vecinal la Victoria. / Levante-EMV

En 2018 fue cuando, a raíz de la declaración de Sagunt como ciudad amigable con los mayores, se reclamó la instalación de esta red, que en 2021 vino recogida por vez primera en los presupuestos. Fue con una partida de 100.000 euros, financiada a través de préstamo, a la que se daba continuidad en 2022.

200.000 euros para este 2025

En las cuentas de los dos ejercicios posteriores se repitió la partida, que se nutriría también a través de un crédito, mientras que en este 2025 se ha dado un paso más al aumentar la reserva hasta los 200.000 euros, con la mitad procedente de un préstamo y la otra mitad de la venta de solares.

Sin embargo, en este tiempo, según ratifica el PP y más allá de la redacción del proyecto para dotar de baños a los paelleros de la Gerencia del Port de Sagunt, "el equipo de gobierno anunció -en 2024- una inversión de 100.000 euros, pero, más de un año después, no se ha ejecutado absolutamente nada".

Anuncios "grandilocuentes"

Catalán insiste en que "no basta con hacer anuncios grandilocuentes. Hay que cumplir con la palabra dada. Los aseos públicos no son un lujo, son una necesidad urgente y una reivindicación histórica de vecinos y vecinas, así como de diversas entidades vecinales".

Mejores equipamientos

Así, los populares exigen "al alcalde -Darío Moreno- y a su equipo que dejen de vivir de titulares y empiecen a tomar decisiones útiles para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Reclamamos que pasen de las palabras a los hechos. Es lamentable que una cuestión tan básica siga sin resolverse tras tantas promesas. Sagunto merece un equipamiento mejor, más accesibilidad y unos servicios públicos de calidad".