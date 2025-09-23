Faura brindará por la igualdad con un proyecto lleno de activismo

El Ayuntamiento de Faura retoma el proyecto “Brindis por la igualdad” después de que las dos primeras citas previstas para el mes de julio tuvieran que suspenderse a causa de la lluvia. Se trata de una actividad gratuita y abierta en toda la población que invita a descubrir el patrimonio natural, artístico y cultural de La Rodana mediante una experiencia diferente y enriquecedora. La primera actividad tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, a las 18:30 horas, con salida desde la escultura “Pasado, Presente y Futuro”.

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha incidido en el valor de esta iniciativa, puesto que “hay que abordar las campañas de concienciación desde múltiplos perspectivas, buscando formas innovadoras de llegar a la ciudadanía”. Además, ha destacado la importancia de mantenerlas en el tiempo “porque el mensaje caló de verdad y puede generar un cambio real en la sociedad.”

Cartel del proyecto / Ayuntamiento de Faura

Iniciativa

La actividad combina rutas guiadas por el Camí de l’Estima i el Passeig de les Dones, espacios que han convertido La Rodana en un auténtico museo al aire libre. El recorrido dará a conocer el conjunto escultórico que conforma el Camí de l’Estima, que invita a reflexionar sobre la importancia de estimar bien y de rechazar las relaciones tóxicas, al mismo tiempo que se presentarán las diferentes obras dedicadas a mujeres relevantes en campos como la ciencia, la cultura o el activismo, como la Cadira Carmelina o el marco en homenaje a la doctora Anna Lluch, ubicadas en el Passeig de les Dones.

La propuesta se completa con música en directo a cargo de dos jóvenes artistas de Faura, que aportarán un ambiente participativo y emotivo a la actividad.

Después de la visita, tendrá lugar la parte del brindis por la igualdad, con una cata de vinos de proximidad con perspectiva de género, seleccionados de bodegueras o relacionados con nombres femeninos. Para garantizar la calidad de la experiencia, las plazas serán limitadas a 20 personas y habrá que formalizar la inscripción previamente. Las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea, a través de un formulario que habilitará el Ayuntamiento de Faura y que se difundirá por los canales oficiales: página web y redes sociales municipales.

“Brindis por la igualdad” forma parte de las iniciativas subvencionadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de género y se enmarca dentro del compromiso municipal por la igualdad, la sensibilización y la visibilización de las mujeres a través del patrimonio cultural y natural.