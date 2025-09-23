El Saguntino derriba otro muro y se queda solo en lo más alto

El CD Buñol, equipo que se presentaba en el Nou Morvedre sin haber encajado ningún gol en las dos primeras jornadas, fue la última víctima (2-0) de un crecido Atlético Saguntino, que ya es el único con pleno de puntos en el grupo VI de Tercera RFEF. "Esta victoria -con goles de Sangaré y Magariño- tiene un valor muy grande, porque teníamos enfrente a un rival con un gran potencial físico y que peor nos podía venir, porque la diferencia en este aspecto era muy grande", en palabras del entrenador rojillo, Guillem Beltrán.

Sin embargo, los romanos se acercan al primer mes de competición cumpliendo a rajatabla el compromiso del míster a su llegada a Sagunt: "Vamos a competir cualquier partido ante cualquier rival. Habrá veces que nos vendrán mal dadas, pero la afición tiene que estar contenta y creer en nosotros", añade el técnico. En cualquier caso, el entrenador tiene claro que "hay que seguir, porque esto es muy largo y hay que pelear hasta el final".

Dos expulsiones

Los saguntinistas se adelantaron poco antes del descanso y vieron allanado su camino hacia la victoria cuando una doble amonestación les dejó en superioridad numérica. Sin embargo, poco después se equilibraron las fuerzas con la expulsión, también por doble amarilla, de Kike Torrent. A un cuarto de hora del final llegó el segundo tanto de los locales, que dio la tranquilidad de afrontar los últimos minutos con doble ventaja.

Una acción del encuentro frente al CD Buñol. / Atlético Saguntino

Beltrán se muestra especialmente satisfecho porque "teníamos bastante entrenado lo que teníamos que hacer y lo que no. Y salió bastante bien". Del primer tanto, el entrenador del conjunto romano apunta que llegó de una jugada "que teníamos muy ensayada, porque sabíamos que ellos no la defienden bien. Por eso digo que el valor de la victoria es muy alto, ya que está saliendo todo lo que estamos entrenando".

Próxima jornada

Para la cuarta jornada liguera, el Atlético Saguntino se desplazará el sábado hasta la ciudad deportiva del Levante UD para medirse a partir de las 17.30 horas con el filial granota, que es uno de los siete equipos invictos que quedan en el grupo, tras ganar su último partido en Atzeneta (0-1) y empatar en las dos primeras jornadas contra la UD Castellonense (3-3) y el Hércules B (1-1).