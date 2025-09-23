Sagunt lamenta el último "jarro de agua fría" para sus playas del norte

"Es un jarro de agua fría". Así valora el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la autorización que tramita la Demarcación de Costas de València para que los cerca de 10.000 metros cúbicos de arena que se dragan anualmente del Puerto Siles para mantener el calado mínimo siga depositándose en la playa del Port de Sagunt, en lugar del litoral norte.

"Nuestra posición se mantiene intacta", añade el socialista, quien, junto al consistorio canetero y las asociaciones vecinales de Almardà, reclaman desde hace tiempo que ese material se traslade a las playas que presentan una mayor degradación. "Aunque no sea una solución definitiva -insiste Moreno- sería positivo que la arena que se extrae del Puerto Siles se traslade a Almardà, Corinto y Malvarrosa".

En palabras a Levante-EMV, el alcalde de Sagunt añade que "vamos a estudiar con detenimiento el expediente -en referencia al permiso que tramita del Club Náutico de Canet d'en Berenguer para 'la colocación, para uso productivo en playa sumergida, de los materiales a dragar en la bocana, canal de acceso y dársena interior' de la rada- y, por supuesto, tenemos intención de presentar alegaciones para que se tengan en cuenta nuestras demandas".

Un "error"

La noticia adelantada por este rotativo también ha sido valorada desde la asociación vecinal Almardà Viva, cuyo presidente, Carlos Sabater, considera "un error" que esos sedimentos, hasta 20.000 metros cúbicos anuales, se lleven "exclusivamente" frente a la playa del Port de Sagunt, cuando el litoral norte "es el que sufre más erosión. Cada año, perdemos metros de arena y, con el avance del cambio climático, esta situación solo puede empeorar".

Imagen de archivo de la draga en el Puerto Siles. / Daniel Tortajada

Pero más allá de este trasvase, tanto el ayuntamiento como la asociación vecinal centran sus reivindicaciones en el proyecto de regeneración de las playas del norte, que está en plena tramitación con la valoración de las ofertas.

Sobre este proyecto, que contempla el depósito de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena procedentes de Cullera, el alcalde apunta que "pedimos la máxima agilidad a la Demarcación de Costas, porque necesitamos que las obras se adjudiquen cuanto antes para que puedan comenzar antes de 2026". Además de la urgencia por frenar el deterioro de las playas del norte, las prisas vienen marcadas por la posibilidad de perder los fondos europeos para la financiación de esta iniciativa que solo para Sagunt y Canet supone una inversión de cerca de 30 millones de euros.

Espigones Almenara

Sabater, por su parte, añade que "el problema de fondo va más allá de dónde se deposite la arena dragada del Puerto Siles. Las playas de Almardà y Malvarrosa llevan años pagando las consecuencias de los espigones de Almenara, que han alterado el transporte natural de los sedimentos. Y ahora, la intención de la alcaldesa de Almenara es que se construyan nuevas escolleras, algo que la Demarcación de Costas de Castellón parece ver con buenos ojos. Esto supondría un golpe definitivo para nuestro litoral. Más espigones serían un auténtico disparate, porque agravarían aún más la pérdida de playa en Sagunt".

Equilibrio del litoral

En este sentido, desde Almardà Viva insisten en que "cualquier decisión, ya sea sobre la gestión de los dragados o sobre la construcción de nuevas infraestructuras, tenga en cuenta el equilibrio de todo el litoral y no solo los intereses de un municipio. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestras playas, de su valor ambiental y del turismo que generan".

Reacciones desde Canet

Desde el Ayuntamiento de Canet, mientras, no han querido dar mayor importancia al permiso que se tramita para el Puerto Siles, al comprender que "esa arena solo puede ir ahí. Lo importante es que el material que tiene que llegar de Cullera lo haga pronto y que repercuta en Canet", según apuntan fuentes municipales.