Sagunt no olvida al herido de bala en las protestas por el cierre de AHM

Sagunt no olvida al herido de bala en las protestas por el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) el 27 de diciembre de 1983, Manuel Tárrega. Por ello, el ayuntamiento le ha puesto su nombre a la plaza que se encuentra junto al campo de fútbol Barrio Biensa del Port.

Este incidente se produjo a raíz de la acción de un policía nacional al intentar disolver uno de los muchos cortes de tráfico que se produjeron en esas fechas. Aquella herida en un glúteo obligó a trasladar a Tárrega, de 52 años, a lo que entonces se denominaba "ciudad sanitaria de Sagunto".

El suceso caldeó aún más los ánimos y desató esa tarde la ira vecinal ante la comisaría, lo que provocó un ataque con piedras e incluso se saldó con numerosos policías y varios manifestantes contusionados, más cuatro coches policiales incendiados. Así lo contó entonces Levante-EMV tanto como noticia principal de su portada como en una doble página donde incluyó un artículo de opinión de su entonces director, Jesús Prado, que llamaba a la responsabilidad, el diálogo, la negociación y la serenidad.

Portada de Levante-EMV de un día después del suceso. / Levante-EMV

"Punto de inflexión"

Como apuntan desde el ayuntamiento, esa herida de bala "supuso un punto de inflexión" en la lucha contra la reconversión industrial de una de las principales siderúrgicas del país, un proceso que terminó con la clausura de AHM el 4 de febrero de 1983 tras numerosas manifestaciones y la organización de hasta doce huelgas.

Tal y como se especifica en la propuesta de nombramiento, con esta decisión no solo se reconoce "la valentía y el sacrificio" de Manuel Tárraga, sino que también se rinde tributo a su dedicación y compromiso con la comunidad. “Es una manera de honrar su memoria y mantener viva la historia de su resistencia”, se afirma.

Por tanto, como señalan desde el consistorio, este homenaje irá más allá de reconocer al que fuera electricista de AHM, sino que "servirá para recordar la importancia de la solidaridad y la resistencia en defensa de los derechos laborales y la justicia social, inspirando a futuras generaciones a continuar luchando por sus derechos".

Plaza dedicada a Manuel Tárrega. / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, se muestra "muy orgullosa" de esta noticia. “El Ayuntamiento de Sagunto tenía pendiente un reconocimiento a Manuel Tárraga por ser uno de los símbolos de aquella lucha sindical de los trabajadores de Fábrica que tanto pelearon y movilizaron a toda la ciudadanía alrededor de esa necesidad de mantener vivo el pueblo”.

Agradecimiento

La familia de Manuel Tárraga, como explican desde el consistorio, también ha mostrado su agradecimiento al ayuntamiento por este acto que pone en valor la lucha obrera de hace más de 40 años. "Manuel representa a todas aquellas personas anónimas que aglutinan la clase obrera y a sus familias, a todos los que se movilizan en las manifestaciones en defensa de los derechos de los trabajadores", expresa el sobrino de Manuel, Jacinto Tárraga. Además, añade que es un reconocimiento “al esfuerzo de miles de personas anónimas que, como él, defendieron y defienden la dignidad del trabajo y de los trabajadores”.