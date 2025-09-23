El presidente de la Diputació de València será el pregonero de los Moros y Cristianos de Sagunt

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, será el encargado de ofrecer el pregón oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt , que este año celebran su 35 aniversario.

El acto tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre a las 20:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunt, en el marco de una jornada festiva que arranca a las 20:15 h con la recepción de autoridades y el desfile de comparsas.

El pregón marcará el inicio de unas fiestas que aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Tras el acto institucional, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cena de olla saguntina en la plaza y una verbena popular a cargo de una orquesta.

El evento contará con la presencia del alcalde, Darío Moreno; representantes políticos de todos los grupos municipales; autoridades locales, comarcales y religiosas; así como representantes del tejido festivo y empresarial del Camp de Morvedre.

"Un honor"

Patrick Salvador Peris, presidente de la Junta de Moros y Cristianos de Sagunt, ha valorado así esta edición: “Es un honor contar con Vicente Mompó como pregonero en un año tan simbólico para nosotros. Celebramos 35 años de historia e identidad. Estas fiestas son el reflejo de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y que cada año da un paso más para consolidarse como referente cultural en la provincia de Valencia y toda la Comunitat Valenciana.”

El programa continuará con el Alardo y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con actos tan destacados como el Despullament del Moro, la Gran Entrada o las embajadas en el Castillo de Sagunt.