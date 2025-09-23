El presidente de la Diputació de València será el pregonero de los Moros y Cristianos de Sagunt
Las fiestas arrancarán este viernes ante el ayuntamiento
El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, será el encargado de ofrecer el pregón oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt, que este año celebran su 35 aniversario.
El acto tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre a las 20:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunt, en el marco de una jornada festiva que arranca a las 20:15 h con la recepción de autoridades y el desfile de comparsas.
El pregón marcará el inicio de unas fiestas que aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Tras el acto institucional, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cena de olla saguntina en la plaza y una verbena popular a cargo de una orquesta.
El evento contará con la presencia del alcalde, Darío Moreno; representantes políticos de todos los grupos municipales; autoridades locales, comarcales y religiosas; así como representantes del tejido festivo y empresarial del Camp de Morvedre.
"Un honor"
Patrick Salvador Peris, presidente de la Junta de Moros y Cristianos de Sagunt, ha valorado así esta edición: “Es un honor contar con Vicente Mompó como pregonero en un año tan simbólico para nosotros. Celebramos 35 años de historia e identidad. Estas fiestas son el reflejo de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y que cada año da un paso más para consolidarse como referente cultural en la provincia de Valencia y toda la Comunitat Valenciana.”
El programa continuará con el Alardo y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con actos tan destacados como el Despullament del Moro, la Gran Entrada o las embajadas en el Castillo de Sagunt.
