La excelencia en la formación deportiva en Sagunt tiene premio

La escuela de CT Huracán Puerto Sagunto-Gilet no se conforma y, si hace unas semanas fue reconocida en el ámbito autonómico, en esta ocasión ha recibido el máximo galardón en el programa de excelencia de la Federación Española de Triatlón. Después de la medalla de plata obtenida la pasada temporada en esta iniciativa que valora una quincena de variables, la cantera comarcal ha dado un paso más al obtener la medalla de oro.

El director de la escuela, Toni Mateos, agradece estos reconocimientos y la puesta en marcha de programas como este Excelsior, "para reconocer el trabajo que se realiza en la base". Además del diploma que recibirá el club en un acto que tendrá lugar en noviembre en la sede del Consejo Superior de Deportes, este premio también ofrece entre sus ventajas una serie de descuentos en el encuentro nacional de menores y los cursos oficiales de entrenadores, además de un técnico gratuito para el desarrollo de jornadas técnicas.

Un orgullo

"Estas medallas son un orgullo -añade Mateos- y un aval para que las familias nos confíen la educación deportiva de sus hijos e hijas". En este sentido, la escuela del CT Huracán ha arrancado el curso con más de 200 alumnos, mientras las inscripciones siguen abiertas a través de su página web.

Integrantes de la escuela de este año. / CT Huracán

Su director insiste en que los reconocimientos de las federaciones española y valenciana "nos indican que vamos por el buen camino y nos dan fuerza para seguir desarrollando nuestra labor a lo largo del Camp de Morvedre".

Indicadores de excelencia

En el caso del programa Excelsior, los indicadores que le han valido la medalla de hora son el número de integrantes; las categorías; el ratio de entrenadores/deportistas; la igualdad de género; la titulación del cuerpo técnico; la empleabilidad de los entrenadores; la formación continua; la organización de eventos; los resultados; la participación en actividades federativas; la educación ambiental; las instalaciones de entrenamiento; la adaptación a las nuevas tecnologías; la inclusividad y la protección de la infancia.