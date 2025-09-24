Media docena de ayuntamientos de Morvedre entra en la lista negra del defensor del pueblo

La lista negra del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para este 2025 ya cuenta con seis ayuntamientos del Camp de Morvedre. Así lo destaca en su página web con la intención de dar la máxima difusión a las administraciones que no le facilitan la información o la documentación reclamada, que no dan respuesta a sus requerimientos, que no atiendan, pese a haberlas aceptado, sus recomendaciones o que no llevan a cabo las actuaciones necesarias para cumplir sus sugerencias.

El consistorio que más amonestaciones arrastra a lo largo de este ejercicio es el de Sagunt con cinco. Una de las más recientes hace referencia a la solicitud de información sobre las actuaciones previstas por la muerte de árboles como consecuencia de la sequía, especialmente en las montañas del Castillo y Sant Cristòfol.

Vulneración de derechos fundamentales

Este caso presenta la agravante de que la queja fue presentada por un concejal, el exportavoz de Compromís Pepe Gil, por lo que el consistorio está doblemente obligado a cumplir con su requerimiento. Como recuerda el defensor del pueblo valenciano, «si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas, no solo se vulnera el derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático».

Después de un primer requerimiento, el gobierno local señaló que en una comisión ya se atendió la petición de Compromís, al responder que se estaban priorizando las actuaciones en el arbolado muerto en suelo urbano, mientras que la intervención en los montes municipales estaba supeditada a una subvención autonómica.

Descaro

Como es habitual en estos procedimientos, el síndic dio turno de réplica a Pepe Gil, que insistió en que seguía, seis meses después, sin el informe solicitado. El ya exedil añadió sobre la contestación del gobierno municipal que, «además de faltar a la verdad, tuvieron el descaro de decir que no iban a perder el tiempo de un técnico para hacer el informe».

Entre los otros asuntos que han provocado la reprobación al Ayuntamiento de Sagunt por parte del Síndic de Greuges se encuentran la información sobre las inversiones ejecutadas a través de los fondos Edusi, el viaje que el alcalde, Darío Moreno, realizó a Nueva York, así como las quejas vecinales por el ruido y las molestias en torno al casal de la Falla Plaza Rodrigo.

Quejas por una nave

Pero el consistorio de la capital comarcal no es el único que ha merecido reproches por parte de Ángel Luna, titular de la Sindicatura de Greuges. Con tres expedientes de este tipo se encuentran Alfara de la Baronia, como ya informó Levante-EMV, y Quartell. En este último caso, los motivos son sendas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, una de ellas vinculada con el impuesto de bienes inmuebles (IBI), así como las quejas que genera una nave de eventos situada en el límite con el término municipal de Sagunt.

Gilet, Algar y Estivella

La lista negra del defensor del pueblo valenciano en la comarca la completan Gilet, por no dar respuesta a tiempo al requerimiento de una persona para obtener el certificado de haber superado unas pruebas selectivas y no haber dado acceso a otro vecino tanto al registro y el libro de decretos como al expediente de una modificación de créditos; Algar de Palància, a cuyo consistorio, como ya dio cuenta este rotativo, se reprocha la demora en el inicio del procedimiento para dar nombre a los 17 viales de la urbanización Montes del Palància; así como Estivella, que desatendió la solicitud de desplazar una señal de tráfico por motivos de seguridad vial.