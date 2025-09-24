Original mapa del Port de Sagunt.

El "Metrominuto del Puerto". Así se llama el original mapa que ha creado la Asociación Vecinal La Victoria del Port de Sagunt con tal de incentivar los desplazamientos a pie y "recuperar las calles para las personas". Con estética similar a la de los tradicionales mapas de metro, este documento marca distancias reales entre distintos puntos de interés de la ciudad y los tiempos medios que se tarda en recorrerlos caminando.

Lugares como la piscina, hospital, tenencia de alcaldía, centros de salud, pabellones polideportivos, Centro Cívico, Casal Jove, EPA quedan conectados con este Metrominuto. "Están más cerca de lo que pensamos", insisten en la entidad.

Este mapa peatonal "es una invitación a reconsiderar cómo nos movemos". La iniciativa, según explican, nació en Pontevedra tras un laboratorio de ideas sobre mejoras urbanas y ha encontrado eco en numerosas ciudades españolas y europeas.

"Es un paso hacia una ciudad más humana. El principal valor del “Metrominuto del Puerto” radica en su capacidad de demostrar lo accesible que resulta la ciudad caminando. Lugares que a menudo imaginamos alejados, en realidad se encuentran a pocos minutos de distancia. Con este plano, vecinas, vecinos y visitantes redescubren que las piernas son el mejor medio de transporte para moverse entre plazas, comercios o espacios culturales", resaltan.

Beneficios a todos los niveles

La iniciativa defiende la necesidad de “domesticar” el automóvil, haciendo hincapié en la urgencia de reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. "El peatón se convierte, así, en el protagonista de una ciudad más silenciosa, saludable y amable con su entorno, intentando frenar la hegemonía del automóvil", remarcan.

"Moverse a pie no solo beneficia al medio ambiente, también fortalece la salud, favorece la vida social y genera un vínculo más cercano con el espacio urbano. Caminar, además, supone un ahorro económico y una forma sencilla de contribuir al equilibrio climático desde la vida cotidiana", afirman desde la entidad.

El “Metrominuto del Puerto” se presenta, por tanto, como "una herramienta pedagógica y motivadora. Un plano que transforma la percepción del espacio urbano y recuerda que muchas veces, para llegar lejos, basta con empezar dando un pequeño paso".