El defensor del pueblo hace una petición a Sagunt en torno a las caravanas

El último desencuentro entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunt tiene a las caravanas y a las autocaravanas como protagonistas. Fue a raíz de una petición vecinal de explicaciones por la prohibición a este tipo de vehículos de aparcar en todo el término municipal. Sin que el consistorio haya contestado a esta reclamación ni a los posteriores requerimientos del defensor del pueblo valenciano, su titular, Ángel Luna, sí ha entrado al fondo del asunto.

Después de reconocer que los municipios tienen la competencia para regular el régimen de parada y estacionamiento en las vías urbanas, el síndic añade que «la posibilidad de prohibir la circulación de caravanas y de cualquier otro tipo de vehículo debe venir avalada por cualquiera de los motivos que establece la normativa estatal, esto es, bien por sus masas y dimensiones, bien por motivos medioambientales, pudiendo añadir criterios restrictivos por razón de fluidez de tráfico mediante las correspondientes ordenanzas».

Criterios objetivos

Sin embargo, el defensor del pueblo añade que «estas restricciones deben venir avaladas por criterios objetivos y previa tramitación del correspondiente expediente en el que quede acreditada tal circunstancia, que en ningún caso entendemos que pueda referirse a un tipo específico de vehículo como es el caso de las autocaravanas».

Imagen de archivo de unas autocaravanas estacionadas junto al paseo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

En cuanto al estacionamiento, «no es posible discriminar a las autocaravanas por el simple hecho de serlo, siempre que cumplan con las mismas condiciones de dimensiones del resto de vehículos y que no sobrepasen las líneas que delimiten las bandas de estacionamiento o las plazas de aparcamiento. No obstante, el hecho de que existan espacios específicamente habilitados suele ser un hecho suficientemente motivador para su uso, al contar con unas comodidades que no ofrecen las bandas ni las plazas de estacionamiento».

Estacionar o acampar

Así, la sugerencia del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Sagunt pasa por «especificar, con claridad, la posibilidad de estacionamiento cumpliendo las limitaciones establecidas por la Dirección General de Tráfico, distinguiendo entre estacionar y acampar».