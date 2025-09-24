PowerCo se implica en la mejora de dos colegios de Sagunt

La empresa que impulsa la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, PowerCo, ha invertido más de 75.000 € en mejorar la dotación de dos colegios públicos de Sagunt: El Ceip Tierno Galván y el centro de educación espeical Albanta.

Lo ha hecho en colaboración con el ayuntamiento y la Fundación Sesé, con un objetivo doble. Por un lado, ha permitido generar sombras en los patios que permitan combatir las altas temperaturas en los centros que, como ha informado Levante-EMV, en los últimos días han dado lugar a quejas de las asociaciones de madres y padres de alumnos, así como de CC OO.

Por otro, ha instalado más de 40 placas solares en el Ceip Tierno Galván que permitirán ahorrar más de un 70% en la factura de luz que paga el consistorio.

Esta acción bautizada como proyecto "Ombra SOS" se espera completar próximamente con una segunda fase que permitirá dotar a los centros de un huerto y un jardín "que no solo los embellezca, sino que fomente el vínculo del alumnado con la naturaleza", como ha explicado en su presentación el edil de Enseñanza, Raúl Palmero.

El CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera, ha enmarcado la inversión en la responsabilidad social corporativa de la compañía con tal de "retornar la acogida de la sociedad saguntina en acciones como esta vinculadas al ADN de la empresa" que, según ha explicado, pasen por ayudar al ayuntamiento a "cubrir necesidades reales", alineadas con la sostenibilidad y el fomento del talento.

Un momento del acto. / Mónica Arribas

Agradecimiento

El alcalde, Darío Moreno, ha puesto en valor la colaboración de PowerCo "cuando aún estamos a un año de que produzca la primera batería" y de la Fundación Sesé "por hacer posible esta ecuación" que ha permitido preparar mejorar los dos colegios "para combatir el cambio climático".

La presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé, ha celebrado el poder aportar su experiencia y equipo humano para hacer posible un proyecto que, según ha señalado, "enseña también la importancia del consumo responsable y las energías renovables"; ha dicho desde esta organización sin ánimo de lucro con una larga trayectoria de colaboración con el Grupo Volkswagen en la puesta en marcha de proyectos sociales.

El director del colegio, Cosme Herráiz, ha agradecido la inversión pero ha querido reivindicar que la falta de sombras en los patios es una carencia que arrastran numerosos centros escolares y que es necesario instalar aparatos de aire acondicionado para combatir las altas temperaturas.

Nueva zona de sombraje del CEIP Tierno Galván. / Mónica Arribas

El alcalde explicó a preguntas de este diario que a la hora de escoger a estos dos centros se ha tenido en cuenta tanto la "vulnerabilidad" del alumnado del colegio de educación especial como que el Ceip Tierno Galván es muy utilizado para extraescolares y para la Escola d' Estiu, además de durante todo el curso escolar. Ahora, ha asegurado que el ayuntamiento "quiere seguir trabajando, como ya lo está haciendo, para ampliar las zonas de sombra y arbolado, así como reducir la factura de la luz".

La presentación ha reunido a diversos ediles, tanto del gobierno local como de Iniciativa Porteña y Compromís, así como representantes de la asociación comarcal empresarial, Asecam, sindicatos y una representante de la asociación de padres y madres del centro.