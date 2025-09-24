La sanidad pública a debate en Sagunt

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en el Camp de Morvedre y Alto Palancia, junto a la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia, la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià (ACDESA-PV), organizan una charla-coloquio abierta a toda la ciudadanía para analizar la situación actual de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana, con especial atención al Departamento de Salud de Sagunt.

Esta jornada, que se celebrará este jueves en el centro cívico de Sagunt a las 18:00 horas, busca crear un espacio de reflexión, denuncia y propuesta, ante la preocupación creciente por el deterioro de los servicios sanitarios. Entre los temas que se debatirán está la amortización de plazas en el Hospital de Sagunto mientras la población crece, así como la necesidad de tener un hospital que pueda atender las demandas actuales y las futuras por el aumento poblacional.

Problemas

También se pondrán sobre la mesa problemas como las listas de espera, el cierre de camas y quirófanos en verano, las deficiencias en los consultorios, las barreras en Atención Primaria y la falta de transparencia en la gestión sanitaria. Respecto a recursos humanos, en este coloquio se tratará la precariedad laboral y la necesidad de aumentar el personal en la sanidad pública. Otro asunto que se va a destacar es la Unidad de Daño Cerebral del Hospital de Sagunto, que pese a estar terminada desde 2023 no está operativa.

Durante el acto intervendrán Yolanda Ferrández, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV, Aurelio Duque, médico de Atención Primaria y vocal de ACDESA-PV, Rosana Corral-Márquez, psiquiatra y especialista en salud mental y Juan Antonio Caballero, presidente de CAVE-COVA.

Este coloquio quiere recordar que la sanidad pública es un derecho universal y que su deterioro afecta a toda la ciudadanía, sin excepción. La defensa de una atención sanitaria de calidad, cercana y gratuita es un compromiso colectivo que requiere de la participación activa de vecinos, profesionales y organizaciones sociales. Desde la organización animamos a toda la población del Camp de Morvedre y Alto Palancia a acudir y participar en este encuentro abierto, porque la sanidad pública afecta a todas las personas.