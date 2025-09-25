Actividades gratuitas para celebrar el día del turismo en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt se suma un año más a la celebración del Día Mundial del Turismo ofreciendo a la ciudadanía actividades gratuitas para conocer las múltiples dimensiones de la ciudad. Bajo el lema Turismo y transformación sostenible se busca promover un tipo de turismo beneficioso para el municipio en el que el departamento viene trabajando en los últimos años: un turismo transversal basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según apuntan fuentes municipales.

La programación arranca este viernes y se prolongará hasta el domingo, tres días en los que las personas participantes en las diversas dinámicas de ocio turístico recibirán como obsequio, hasta el fin de existencias, materiales promocionales de València Turisme de la Diputació de València, precisan desde el ayuntamiento.

Desde la página web de la concejalía de Turismo se puede acceder a las yincanas digitales turísticas Misión Rescate y El secreto del Rabino, que amplían la oferta turística en términos de sostenibilidad y conectividad. Además, se ofrece la jornada de puertas abiertas en la Via del Pòrtic - el viernes y el sábado, de 11 a 19 horas, así como el domingo, de 10 a 14 horas- y en el centro de interpretación vía verde Ojos Negros -el viernes, de 10 a 14.30 horas y de 17 a 19 horas, así como el sábado, de 10 a 14 horas- en la primera planta de la oficina de Turismo de la avenida Mediterráneo del Port de Sagunt.

Via del Pòrtic

La Vía del Pòrtic, apuntan fuentes municipales, es un espectacular espacio arqueológico musealizado, único en la Comunitat Valenciana, que alberga una vía romana porticada, tabernas y edificios funerarios sagrados.

Cartel anunciador de las jornadas. / Ayuntamiento de Sagunt

Mientras, el centro de interpretación de la vía verde de Ojos Negros regalará a los visitantes gafas de realidad virtual compatibles con el móvil para realizar el recorrido en 3D. Se trata de un espacio único para conocer el Camp de Morvedre y el origen del Port de Sagunt con esta vía verde como elemento vertebrador. Cuenta con dos salas, una expositiva que narra la historia del ferrocarril de la Compañía Minera de Sierra Menera desde su creación, así como el nacimiento del núcleo porteño. La otra ofrece un recorrido sensorial por la vía verde de Ojos Negros y la comarca.

Museo de la Escena Grecolatina

Por otra parte, la Casa dels Berenguer abrirá de 10 a 20 horas. Este palacio gótico reconvertido en centro de interpretación sirve de excelente escaparate para mostrar la amplia oferta turística, cultural, patrimonial y gastronómica del municipio, a través de las nuevas tecnologías. Alberga también el Museo de la Escena Grecolatina, añaden desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Experiencia virtual

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, invita a la ciudadanía a descubrir Sagunt a través de esta iniciativa: "Este año celebramos el Día Mundial del Turismo en términos de sostenibilidad con yincanas digitales para descubrir el pasado histórico del municipio. También se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas en la Via del Pòrtic y el centro de interpretación de la vía verde de Ojos Negros, espacios en los que se podrá disfrutar de una experiencia de realidad virtual".