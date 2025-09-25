El BM Morvedre enseña a las familias a ser un apoyo real a sus jugadoras

El BM Morvedre echa a rodar su Escuela de Familias, una iniciativa dedicada al desarrollo emocional de las jugadoras con la implicación de su entorno más próximo.

Un equipo de la escuela del BM Morvedre. / Sergio Sáez

La responsable del área de salud del club saguntino, Eli Sanmartín, explica que "queremos que las familias se sientan parte activa del proceso formativo de las jugadoras. Su presencia y actitud tienen un impacto directo de su experiencia deportivo y por eso queremos ofrecer las herramientas fundamentales para que ese acompañamiento sea saludable y enriquecedor".

Primera sesión

La primera cita será el miércoles a las 19 horas en el pabellón René Marigil, donde tendrá lugar una sesión que abordará, "en un formato distendido y participativo, cómo las familias pueden acompañar de forma positiva a las jugadoras, tanto en los partidos como en los trayectos de ida y vuelta. El objetivo es fomentar un ambiente de respeto, apoyo y comprensión que contribuya al bienestar integral de las deportistas", según añaden desde el BM Morvedre.

Autoestima

Además de la propia Eli, la jornada estará dirigida por la psicóloga del club, Ana Corrales, quien aportará claves prácticas sobre la base de su experiencia profesional. "El entorno emocional de una jugadora influye en su rendimiento, pero, sobre todo, en su autoestima y en cómo gestiona los retos", según señala.

Esta jornada es una oportunidad para reflexionar juntos sobre cómo podemos ser un apoyo real, desde la empatía y el respeto".

Formación integral

La Escuela de Familias se enmarca dentro del compromiso del BM Morvedre con la formación integral de sus deportistas y se plantea como un espacio abierto al diálogo, la escucha y el aprendizaje compartido.