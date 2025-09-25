Así han sido los 'Capvespres' en el marjal norte de Sagunt

Cerca de un centenar de personas han podido disfrutar este verano de la programación de los Capvespres en la Casa Peña de Sagunt, centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara, que organiza la Comisión de Educación Ambiental de Acció Ecologista-Agró en el Camp de Morvedre, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt. Se trata de actividades que han girado alrededor de las aves y la flora del marjal.

En concreto, se han llevado a cabo ocho iniciativas. Una de ellas ha sido una visita guiada por las instalaciones del centro de educación ambiental y la Finca de Penya, reserva de fauna silvestre anexa y custodiada por Agró. Una actividad, diseñada para descubrir la historia y los tesoros naturales que esconde la Marjal.

Para profundizar en la avifauna que habita durante la temporada estival en este humedal, además, también se celebraron dos visitas ornitológicas. Esos días, las participantes pudieron disfrutar de la belleza de especies como la garza real, la garza imperial, el picaport, el pato colorado, las cigüeñuelas, la golondrina, el triste y, incluso, la cigüeña blanca.

Participantes en las visitas ornitológicas / Acció Ecologista Agró

Para los peques

Además de estos seis Capvespres, el centro educativo fue escenario de dos actividades más, una dirigida a las pequeñas de la casa y la otra a las grandes. Así, Amparo Calero visitaba de nuevo La Casa Peña para impartir un taller de boga, durante el cual unas veinte personas aprendieron este oficio de artesanos en peligro de extinción. Y, la siempre divertida y entretenida NiñaCristal, con el cuentacuentos infantil Un samaruc valiente, enseñó la historia y las amenazas a las que se enfrenta este pequeño pez valenciano.

Desde Agró "estamos muy satisfechas y contentas con el buen recibimiento que continúan teniendo los Capvespres en La Casa Peña, verano tras verano. Y también muy agradecidas con el Ayuntamiento de Sagunto por la confianza depositada"

Finalmente, recuerdan que La Casa Penya abre los domingos desde septiembre, en el horario habitual, de 11 a 13 horas, para celebrar visitas guiadas.