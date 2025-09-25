“El Cresol” impulsa la tradición del folclore valenciano en Sagunt

El Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá este próximo sábado 27 de septiembre una velada muy especial del Grup de Música i Dansa El Cresol, una formación saguntina consolidada en el ámbito del folclore valenciano, que desde su creación en 2009 trabaja incansablemente por recuperar, difundir y fomentar los bailes y cantos tradicionales de la Comunitat Valenciana tanto en Sagunt como en el Camp de Morvedre.

Nacido de la ilusión de un grupo de amigos con un interés común, El Cresol comenzó como una pequeña agrupación de baile que, con el tiempo, fue incorporando rondalla y canto hasta convertirse en un grupo de referencia que sigue abierto a nuevas incorporaciones, como explican desde la formación a Levante-EMV.

Hoy en día, lo forman 12 músicos de cuerda, 12 'balladors' y tres cantantes que ensayan en una sala del polideportivo de Sagunt con un amplio repertorio. En él se incluyen una gran variedad de estilos como jotas, fandangos, malagueñas y boleros, y su presencia es habitual en festivales, encuentros culturales y actos benéficos, además de las tradicionales danzas populares.

El grupo, en un ensayo en Sagunt. / Levante-EMV

Repertorio amplio

Para esta ocasión, el público podrá disfrutar de un programa rico y variado que incluye piezas tan representativas como la Jota d’Alfarp, la Arenilla de Borriana, las Seguidillas de Requena, la Masurca de l’Agredolç, el Bolero d’Albal o las Tomasines de Xàtiva. Además, no faltará el característico “Cant d’Estil”, emblema de la música tradicional valenciana, que aparecerá en varias ocasiones a lo largo de la actuación.

Esta será la primera participación de El Cresol en el marco de la campaña “València és música”, una experiencia que la agrupación afronta con entusiasmo tras su reciente federación, lo que abre nuevas oportunidades para seguir compartiendo con el público la riqueza del patrimonio musical valenciano.

La entrada al espectáculo es libre, por lo que es una oportunidad perfecta para acercarse a la tradición y disfrutar de una tarde llena de música, danza y cultura popular.