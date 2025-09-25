Parc Sagunt no escatima para alcanzar la máxima calidad en sus servicios

Aparcamiento de camiones; zonas verdes bien mantenidas; transporte público; rutas peatonales; carriles bici; viales acondicionados para megacamiones; control de residuos; aprovechamiento de aguas residuales o 'grises'; estación de servicio; oficina bancaria; instalaciones deportivas; ludoteca; alojamiento o asistencia sanitaria. Estos son algunos de los servicios que deberá ofrecer Parc Sagunt para obtener la máxima calificación de área industrial avanzada, un objetivo que se persigue a medio plazo desde Espais Econòmics Empresarials (EEE).

Así lo desvelaron técnicos del organismo integrado al 50 % por el Estado y la Generalitat, que reconocieron que algunos de estos requisitos dependen de la iniciativa privada, pero que la intención del parque es ofrecer las infraestructuras necesarias para facilitar la instalación de todos estos servicios y alguno más.

Asistentes a la jornada. / M.M.C.

Este compromiso se desveló durante la jornada organizada en el Port de Sagunt por CC OO en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible. Y es que antes de dar este paso hacia la excelencia, el parque, que supera los 8,5 kilómetros cuadrados, debe desarrollar un plan de movilidad, que ya está proyectado y que Juan César Carabal fue el encargado de exponer en la primera ponencia de la mañana.

Reto "colosal"

Después de que el sindicalista Isidro Andújar presentara los objetivos de la jornada, el responsable de movilidad de EEE detalló las principales líneas en las que se trabaja para dar respuesta tanto a la creciente actividad que se registra en Parc Sagunt I como al "colosal reto" que supondrá la puesta en marcha de la gigafactoría de Volkswagen, que se espera que dé trabajo a unas 3.000 personas cuando se ponga en pleno funcionamiento. A este volumen de personal habrá que sumar todo el tráfico de camiones y trenes, además de la industria auxiliar que se instalará a la sombra de la fábrica de celdas de baterías para vehículos eléctricos.

Carabal empezó por definir un plan de movilidad como una "herramienta estratégica" que conduce a una organización del transporte "eficiente, segura y sostenible dentro de un ámbito específico", que hizo extensible a las dos fases de Parc Sagunt. Entre los hitos de su exposición destacó los accesos rodados, los carriles bici, el refuerzo del autobús, los cargadores eléctricos, las zonas de aparcamiento, las placas solares y la estación intermodal, cuestiones que, pese a estar ya proyectadas, están en constante evolución para dar respuesta a las realidades con las que se encuentra su desarrollo, según señaló.

33 nuevos viales

Así, el técnico de EEE destacó los beneficios que ya ha reportado en la pacificación del tráfico el vial estructural inaugurado hace unos meses y detalló los puntos de salida y entrada a la segunda fase del polígono en los que se trabaja, para la conexión con la V-23, la A-23, la V-21, la CV-309 y la A7. Además de destacar los 33 nuevos viales que se crearán o los 7 kilómetros de la red ciclopeatonal, sobre esta última reconoció que se hace necesaria una mayor coordinación entre administraciones y agentes.

Apertura del vial central de Parc Sagunt junto a la gigafactoría. / Daniel Tortajada

Los 134.000 metros cuadrados de aceras; los 38 metros de anchura de la mayoría de las carreteras, cuando la exigencia legal es de 24 metros; las dos paradas de autobús que se habilitarán o las 1.100 plazas de aparcamiento cubiertas que se construyen, sobre las cuales se instalarán placas solares, fueron otras cifras que destacó Carabal sobre las obras de urbanización en Parc Sagunt II.

Estación intermodal

La avanzada estación intermodal mereció un capítulo aparte, al tratarse de un "gran logro" con el que se confía en sacar de la carretera miles de camiones. Esta terminal de transferencia se extiende sobre 680.000 metros cuadrados, con nueve vías de clasificación, siete de intermodalidad y capacidad para dar servicio a trenes de 750 metros, según destacó el ingeniero técnico de EEE.

Dos décadas

La jornada de movilidad de CC OO, que cumple 20 años, se completó con sendas ponencias de Francisco Martínez, que habló sobre los planes impulsados en esta materia en el puerto de València, y Luis Enrique Marquina, que se centró en el contexto general y el impacto de la movilidad en el ámbito autonómico. Entre los asistentes a las charlas estuvo el concejal de Industria de Sagunt, Toni Iborra.