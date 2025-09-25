El procedimiento por la ermita del Garbí sigue abierto

El procedimiento administrativo por la ermita del Garbí "sigue abierto" y "sin resolución firme". Este es uno de los mensajes que ha querido dejar claro el empresario de Estivella y edil de Vox, José Ramón Mateu, en relación a la noticia publicada por Levante-EMV respecto a que la Conselleria de Medio Ambiente y el ayuntamiento "habían puesto fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después".

El hostelero remarca que "no hay una resolución administrativa ni judicial" que "dé por concluido definitivamente el asunto" ni "avale la calificación de 'ocupación ilegal'.

En este sentido, asegura que la titularidad de la parcela «se encuentra pendiente de determinar en vía administrativa y, en su caso judicial», dada la controversia existente ya que, como ha venido informando este diario, él afirma tener «un título de propiedad» por mucho que el consistorio y la Conselleria de Medio Ambiente la consideren municipal, como figura en el Registro.

José Ramón Mateu muestra unas escrituras. / Germán Caballero.

«A disposición del pueblo»

Mateu reitera su voluntad de que la ermita «siga estando a disposición del pueblo, como ha venido estando tradicionalmente, preservando su carácter abierto y de uso comunitario», afirma.

Tras toda esta polémica surgida desde mediados del pasado mes de julio, añade que "se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes en defensa de sus derechos de propiedad y honor".