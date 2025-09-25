¿Por qué no se trasvasa la arena extraída del puerto de Sagunt a las playas del norte?
La Autoridad Portuaria de València justifica la medida en los estudios de caracterización realizados
"Los diferentes estudios de caracterización del material extraído hasta la fecha concluyen que el mismo no es apto para ser utilizado en la regeneración de las playas". Así justifican desde la Autoridad Portuaria de València (APV), a preguntas de Levante-EMV, que la arena dragada del puerto comercial de Sagunt no se pueda aprovechar para combatir el deterioro que sufre el litoral de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'en Berenguer.
Desde el organismo presidido por Mar Chao confirman que, "como estaba previsto", se han llevado a cabo recientemente trabajos de dragado en las dársenas saguntinas, pero las características de estos sedimentos hacen inviable que se puedan utilizar en la regeneración de las playas.
En cualquier caso, desde la APV añaden que, "como corresponde", están en coordinación con la Demarcación de Costas para "analizar las posibles opciones" que permitan alimentar los arenales del Camp de Morvedre o el resto de la Comunitat Valenciana. A este respecto, las mismas fuentes adelantan que "actualmente se están llevando a cabo estos proyectos, de los que se informará oportunamente cuando estén ultimados".
Caracterización del material
Uno de los últimos estudios de los que se tiene constancia para caracterizar el material dragado en el puerto comercial de Sagunt se remonta a 2022, cuando la APV encargó estos trabajos a la empresa Geofísica Mar y Tierra (Geomytsa) por cerca de 350.000 euros.
Aunque por aquel entonces no se dieron más detalles de los resultados de los 76 puntos analizados sobre una extensión de 186 hectáreas durante cuatro meses, el polémico proyecto para la ampliación norte del puerto de València brindó otra oportunidad para analizar la arena que se acumula en los muelles saguntinos, concretamente en la dársena dos y en el canal de acceso, según confirmaron en una respuesta al senador Enric Morera (Compromís).
Parámetros físicos, químicos y microbiológicos
Estas tareas se centraron en la toma de muestras para su análisis en laboratorio con el objetivo de determinar si cumplía con las exigencias de una serie de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para su aporte en las numerosas playas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene pendiente regenerar en la provincia de València, con las del norte de Sagunt y Canet como prioritarias.
Entre los aspectos analizados se encuentran el carbono orgánico, la granulometría, la toxicidad, los límites de Atterberg o la presencia de metales pesados e hidrocarburos.
Incompatibilidad
Ahora y según desvela la APV a preguntas de Levante-EMV es cuando se ha desvelado que esta arena del fondo del puerto comercial de Sagunt no es compatible con la calidad que se requiere para su trasvase con el objetivo de frenar el creciente deterioro que sufren las playas del litoral del Camp de Morvedre.
La presidenta de la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, fue quien más recientemente se interesó por los motivos que no permitían aprovechar ese material. Fue en una pregunta durante un pleno del Ayuntamiento de Sagunt del pasado verano.
