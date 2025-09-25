A la venta las entradas para ver a las Guerreras en Sagunt

La Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) ha puesto a la venta las entradas para asistir al encuentro que disputarán las Guerreras en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt, con capacidad para 2.700 espectadores. Será el 16 de octubre a partir de las 20.30 horas frente a Grecia, encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo de 2026.

Según ha anunciado la Rfebm, las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma de CTickets a un precio único de 12 euros.

Cartel anunciados de la visita de las Guerreras a Sagunt. / RFEBM

Este partido, que recala en Sagunt gracias al impulso del ayuntamiento, la Diputació de València y la Generalitat, será el sexto que dispute la selección española absoluta de balonmano femenino en la capital del Camp de Morvedre.

Últimas visitas

Los primeros, según recuerdan desde la federación, fueron en 1986 con motivo de la fase clasificatoria para el Mundial C, en la que España ganó a Suiza (21-10) e Italia (25-16), antes de caer frente a Austria (16-21).

Más recientemente, las Guerreras se midieron en verano de 2021 a Rumanía en el Ovni en un doble amistoso de preparación para las Olimpiadas de Tokio, que saldó con sendos triunfos (27-20 y 32-19). El año pasado, el primer equipo del BM Morvedre hizo de sparring en Castelló a la selección absoluta.

Precedentes

El equipo dirigido por Ambros Martín se verá las caras con un combinado griego, al que las españolas se han enfrentado en 13 ocasiones a lo largo de la historia y nunca han perdido. El último precedente se remonta a 2019, cuando jugaron en Almería con motivo de la primera jornada del clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2020, con clara victoria local (33-18).

Concentración de la selección promesas

Pendientes de conocer la convocatoria de 16 jugadoras para este compromiso, este encuentro no es la única actividad prevista por la Rfebm en Sagunt, ya que entre el 9 y el 12 de octubre está programada una concentración de la selección española promesas.