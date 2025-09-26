El desarrollo industrial de Benavites lleva tres años bloqueado por falta de un informe

El desarrollo industrial de Benavites sigue pendiente de trámites, más de dos décadas después de que el pleno del ayuntamiento lo aprobara por unanimidad en 2002 bajo el mandato del PP en la conocida «zona de marjaletes» situada entre la N-340 y la vía del ferrocarril.

Aunque en los últimos años varias empresas se han interesado por desarrollar la zona o instalarse allí, «todavía falta un nuevo estudio de inundabilidad reclamado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)», según explica el alcalde y diputado nacional, Carlos Gil (PP).

Este documento es el que precisará las medidas preventivas necesarias para evitar inundaciones, un asunto que la catastrófica dana del 29 de octubre ha puesto más de relevancia, pero que el presidente de la corporación no ve un problema. "Es un suelo inundable con una parte de inundación muy baja, pero las empresas están dispuestas a levantar las naves", dice además de considerar que "son cuestiones perfectamente subsanables con medidas correctoras. Por nuestra geografía, estamos en pendiente hacia el mar", apunta.

Ubicado entre la N-340 y la vía del ferrocarril, el futuro actual del polígono industrial es albergar dos naves que ocuparán en total 300.000 m2, como precisa el alcalde.

El alcalde de Benavites, Carlos Gil. / Daniel Tortajada

Empresas interesadas

Sin embargo, la implantación de la multinacional alemana Hamdi Group Development que hace un año parecía firme, ha acabado diluyéndose. Con esa empresa, el pleno llegó a acordar un convenio para el desarrollo logístico de la zona. Incluso hubo reuniones entre la compañía, propietarios y ayuntamiento para abordar la operación. No obstante, declinó al final "por cuestiones internas", como apunta el alcalde.

Ahora las esperanzas están puestas en una empresa española que empezó a interesarse en la zona el año pasado y, como la firma alemana, también prevé operar allí en dos naves logísticas, según afirma Gil. "Hay una empresa interesada en urbanizarlo y otra española del sector logístico que quiere asentarse allí", dice sin precisar más detalles, ni el sector al que se dedica esta última.

Años de trámites

La puesta en marcha de este polígono lleva años de trámites. Su aprobación definitiva se logró en el año 2011. Por ello, el alcalde dejaba claro que "seguimos y seguiremos trabajando" en hacer realidad ese proyecto impulsado mucho antes de que se anunciara la llegada de la gigafactoría que ha acentuado el interés de muchas empresas por instalarse en Sagunt y comarca.

Terrenos del futuro polígono industrial de Benavites. / Daniel Tortajada

En todo este tiempo, Gil acumula numerosas reuniones, también con el director general de Urbanismo a nivel autonómico. Aún así, asegura: "La Generalitat lo tiene claro. Ahí hubo un poco de problema en otro momento, porque decían que no se podía hacer urbanizable una zona que tenía cierta condición de inundabilidad, pero la zona ya era urbanizable. No necesitaba una recalificación. Solo urbanizar".

El alcalde también apunta que la previsión actual es simultanear la construcción del polígono con la de las naves logísticas, para así ganar tiempo. El hecho de levantar estas últimas también obligará a cambiar el proyecto de urbanización pues, en su día, se marcó una parcela de mínima de mil metros.

Sin embargo, lo que más preocupa al alcalde es que se acabe el nuevo estudio de inundabilidad y se logre al fin el visto bueno tanto de la Confederación como del resto de organismos para que, así, la empresa gestora de la urbanización, pueda iniciar las obras.