Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canet convoca a sus jóvenes para mejorar las políticas municipales

El I Fórum Jove servirá para evaluar el Plan de Juventud y proponer mejoras

Fórum Jove.

Fórum Jove. / Ayuntamiento de Canet

Ángel Torres

Canet d' en Berenguer

Canet d’en Berenguer celebrará este sábado 27 de septiembre su Fórum Jove, al que están convocados todos los jóvenes de la localidad de entre 12 y 30 años.

En el encuentro, al que hay que inscribirse previamente en la web del consistorio, los asistentes valorarán el grado de cumplimiento del Plan de Juventud aprobado en 2023 y podrán proponer nuevas iniciativas. Este punto de encuentro se reunirá, a partir de ahora, con periodicidad anual.

Según el alcalde Pere Antoni: «El fórum debe ser un momento importante para el pueblo, ya que será la forma en la que los jóvenes puedan ayudar a hacer un Canet mejor, a través de sus propuestas y, por supuesto, también mediante la fiscalización de lo que se ha hecho hasta ahora. Es una iniciativa que va a afectar a todas las concejalías y que refuerza nuestra idea de que la política municipal no se hace solo en los plenos del ayuntamiento».

El I Plan de Juventud del Ayuntamiento de Canet comenzó a redactarse en 2022, se aprobó en el pleno municipal en 2023 y estará en vigor hasta 2026.

«Está concebido como un documento de trabajo vivo, dinámico, flexible e interactivo», explican.

Los asistentes al I Fórum Jove, que se celebrará de 11:30 a 13:30 horas, serán los responsables de evaluar el grado de ejecución del Plan Joven y las mejoras que se pueden introducir.

Noticias relacionadas y más

Participación

Este no es el único punto de encuentro entre los y las jóvenes de Canet y la política municipal. También cuentan con el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que se reunió por primera vez el pasado 17 de febrero. Este organismo, integrado por alumnos de 5.º y 6.º de Primaria, y de Secundaria, se reúne periódicamente y realiza propuestas al Ayuntamiento sobre cómo mejorar la localidad y su política hacia la infancia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents