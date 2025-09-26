Canet inicia nuevas conexiones a la playa tras dos años de espera

Canet d'en Berenguer ha comenzado la construcción de dos nuevos accesos al núcleo urbano de la playa. Unas obras que se inician dos años después de que el ministerio de Transición Ecológica diera la autorización a esta actuación, que permitirá descongestionar el tráfico rodado de esta parte de la localidad después del crecimiento poblacional que ha experimentado en los últimos años.

Estos accesos conectarán el Camí del riu en su margen izquierdo con el núcleo central de la playa sin necesidad de atravesar el pueblo, ni tener que hacer la rotonda donde finaliza el Sender blau, además de suponer una conexión más directa entre el Port de Sagunt y Canet a través del badén del río hasta la zona de expansión de la playa.

Uno de ellos conectará este camino conocido como el del bosque de ribera, con la rotonda de la calle Mariano Benlliure y el segundo, con la isleta de la calle Flor de Taronger, a la altura del badén el río, junto a las torres del residencial Gran Canet.

Una excavadora, en la zona. / Levante-EMV

"Actualmente, solo hay una vía de salida para esta zona que es la Avenida del Farguero, que actualmente está sobrecargada de tráfico. El objetivo es desatascar y descongestionar esta área urbana y más dada la densidad de población que acumula la playa con las nuevas construcciones", explica a Levante-EMV el concejal Eduardo Almor.

Dos entradas desde el Port

Se trata de dos nuevas entradas al municipio de Canet desde el Port de Sagunt con una conexión perpendicular al río que favorecerá el acceso a la playa de Canet desde el municipio vecino, sin necesidad de tener que llegar hasta la rotonda del antiguo Mar Blau, como se exige en la actualidad.

Estas actuaciones permitirán además mejorar la circulación a la altura del edificio Gran Canet, las famosas torres de once alturas de este residencial, cuyo acceso presenta bastante dificultad para el paso de dos vehículos, aspecto que espera solucionar esta intervención.

Operarios, en plenas tareas. / Levante-EMV

A los meses de trámites se ha sumado una licitación desierta, por lo que las obras tuvieron que volver a salir a concurso con un incremento de 60.000 euros y ahora ya están en marcha.

Reclamado puente

Otra de las soluciones para mejorar las conexiones y el tráfico rodado pasa por la construcción del tan esperado puente entre Canet y el Port de Sagunt, un proyecto que lleva décadas atascado y que en principio no se prevé a corto plazo, advertían otras fuentes municipales.