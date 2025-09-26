Dobles premios en Sagunt de la Fundación Bancaja

La Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt inauguró este jueves en la Casa Capellà Pallarés la exposición del que se podrá visitar hasta el 17 de octubre. La muestra está integrada por las obras ganadoras de esta edición, así como por una selección de las presentadas al certamen fotográfico.

Durante el acto se ha hecho entrega de los premios a los ganadores del concurso de fotografía, que este año ha concedido el primer premio a la colección ¡Basta!, presentada por Diego Pedra Benzal. El segundo premio ha recaído en Pedro Díaz Hermoso por la serie Retrato del alma, mientras que el tercer premio se ha concedido a la colección Nacimiento de la mujer árbol, presentada por Amada Madurga Martínez, como publicó Levante-EMV.

También se ha hecho entrega de dos premios sociales, categoría destinada a los miembros de la agrupación fotográfica ARSE de Sagunto. El primero de ellos ha recaído en Miguel Vicent López por la fotografía Domingo de resurrección, y el segundo ha sido para la fotografía Tiro y arrastre, presentada por David Piqueras Aparicio.

A esta edición del certamen fotográfico se han presentado 50 colecciones de 31 autores, mientras que en la categoría de premio social se han presentado 29 fotografías de 17 autores.

Entrega Becas Movilidad 2025

La Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunto hizo también entrega de las ayudas de su convocatoria ‘Becas Movilidad 2025’, que con una dotación de 1.000 euros por beca, han recaído en Joan Tarazona Berzosa, Miguel Ángel Pacheco Maicas y Jaime Rey Llopis.

El jurado de esta convocatoria ha estado presidido por Alfonso Muñoz, presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt e integrado por Fernando Márquez, María Begoña Adam y Belén Genovés Casquete.