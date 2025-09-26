Manu Etayo: "Este partido puede marcar el resto de la temporada"

La Liga Guerreras Iberdrola apenas alcanza la cuarta jornada, pero el BM Morvedre ya se enfrenta a un partido clave para ganar cierta ventaja en la encarnizada lucha por la salvación. Y es que después de sumar dos puntos en su partido como local y sufrir sendas ajustadas derrotas en sus dos desplazamientos, las saguntinas reciben este sábado desde las 19.30 horas a un rival directo por la permanencia como es el Grafometal Sporting La Rioja, que mantiene a cero su casillero de puntos.

Cartel anunciador del encuentro. / BM Morvedre

"La igualdad entre ambos equipos ha sido máxima en los últimos enfrentamientos", apunta el técnico de las valencianas, Manu Etayo, quien llegó desde Logroño para iniciar su segunda etapa en el René Marigil. Muestra de ese equilibrio es que, de los cuatro enfrentamientos oficiales de la pasada temporada, dos se saldaron con empate, ambos en Sagunt a 21 y 22, uno con triunfo riojano (20-18) y otro con victoria visitante (28-29).

Aliento de la afición

Así, Etayo tiene claro que "será un partido duro, pero jugamos en casa", en referencia al apoyo de la afición que puede resultar clave en un encuentro que se presume que se decidirá en los compases finales. "Necesitamos que el René Marigil se llene para que las jugadoras sientan el aliento de la grada", añade el técnico navarro.

Otro detalle que puede jugar a favor del BM Morvedre es que "ya hemos puntuado, lo que nos da tranquilidad y confianza" frente a un rival que ocupa la última posición de la clasificación, ya que, además de haber perdido sus tres partidos, apenas ha anotado un promedio de 16,3 goles por encuentro, 10 menos que las saguntinas.

Con la previsión de que la angoleña Bea Masseu al fin pueda debutar, después de su tardía incorporación por problemas con el visado, el entrenador local reconoce que "este partido puede marcar la tendencia del resto de la temporada, aunque todavía estemos en los inicios".

Acuerdo con las fallas

Uno de los aspectos que la afición deberá tener en cuenta a la hora de acudir al René Marigil es que el aparcamiento del pabellón estará cerrado por el montaje de los playbacks falleros que tendrán lugar por la noche. Desde el BM Morvedre han querido destacar la buena sintonía entre el club y la federación festiva, ya que ambos han cedido para que los dos acontecimientos pudieran convivir.

Por un parte, el estacionamiento para los servicios de emergencia obligatorios en el partido de balonmano se ha habilitado en la calle Bru i Vidal, además de otros ajustes con la sala antidpong, mientras que las fallas consintieron en retrasar una hora el inicio de los espectáculos. "El club, las fallas, Deportes y Fiestas nos hemos puesto de acuerdo para dar cabida a todos", destacan desde el BM Morvedre.