El PSPV-PSOE critica que el presidente de la Diputación acuda a Sagunt “con los deberes por hacer”

El PSPV-PSOE de Sagunt ha criticado la visita del presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, esta misma tarde, para ejercer de pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos del municipio. Según los socialistas, “Mompó viene a Sagunto con los deberes por hacer. Llevamos esperando dos años una inversión para poner en marcha la segunda fase de La Gerencia y seguimos sin noticias ni del Trinquet, ni de la colaboración para construir una piscina olímpica. Tampoco sabemos nada de la inclusión del Museo Industrial y de la Memoria Obrera en la red de museos de la Diputación, ni de la recuperación de las pinturas del Hostal de la Castellona”.

El Secretario General del PSPV-PSOE en Sagunt, Javier Raro, ha tildado la visita de Mompó como “sorprendente”. “Nos parece muy bien que el presidente de la Diputación se interese por las fiestas de nuestro municipio, pero estaría mejor aún que también lo hiciera con respecto a todas las inversiones que estamos esperando”, ha expresado Raro.

Responsabilidad política

El líder de los socialistas en Sagunt ha recordado, asimismo, que “el alcalde, Darío Moreno, estuvo prácticamente dos años esperando una reunión con el señor Mompó, que, al parecer, está muy ocupado solo para abordar los asuntos pendientes con nuestro municipio”. “Lo que pedimos es sencillo: que cumpla sus compromisos y dé plazos concretos para cada inversión”, ha añadido.

Así, los socialistas han afeado a Mompó “la falta de responsabilidad política” por acudir a la ciudad “a pregonar fiestas, pero no inversiones”. “En junio, después de dos años de desplantes, logramos un encuentro con Mompó en el que trasladó interés por las demandas que planteamos. Pero las palabras se las lleva el viento. Han pasado tres meses en los que no hemos recibido ninguna noticia del señor Mompó que, sin embargo, se atreve a pisar nuestro ayuntamiento para realizar el pregón de los Moros y Cristianos”, ha recriminado Raro, “Sagunto necesita hechos, no gestos”.

"Ni el momento, ni el lugar"

A preguntas de Levante-EMV, desde el entorno del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, han declinado cualquier comentario sobre este asunto "y menos, en un día festivo para Sagunt. Ni es el momento ni el lugar para debatir estas cuestiones", dicen.