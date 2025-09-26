Quartell pone en orden su barranco

Una inversión de más de 40.000 € ha permitido al Ayuntamiento de Quartell acondicionar su barranco con intervención de limpieza que mejora el entorno y lo prepara ante posibles avenidas de agua o incendios.

Las labores de desbroce y retirada de maleza acumulada en el cauce y laderas del barranco se han desarrollado recientemente, tras obtener el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El uso de maquinaria pesada para limpiar todas las zonas inaccesibles manualmente ha facilitado la intervención.

El cauce del barranco desde la Font de Quart hasta la zona de la piscina municipal de Quartell así como el tramo entre la autovía y la Nacional-340 y el conocido popularmente como Camí de la Volta han sido zonas de actuación preferentes.

Imagen de la zona limpiada. / Levante-EMV

Uno de los ejes centrales de la intervención es el fomento de la conservación del medio ambiente, así como promover la biodiversidad y prevenir tanto de posibles incendios como avenidas de agua incontroladas.

Ayuda

La mejora de este entorno se ha desarrollado con una ayuda de la Diputación de Valencia de 40.000 euros que sufraga el 85% de la intervención.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Ferran Alabadí, ha valorado esta ayuda como imprescindible para llevar a cabo la obra y mantener limpio el entorno natural. "Quartell mejora con el cuidado de nuestro entorno natural y esta es una de las apuestas fundamentales del equipo de gobierno”, afirma.