Sagunt, finalista de los Smart City Awards en Greencities

Sagunt ha sido seleccionada como finalista de los Smart City Awards 2025, que se entregarán en el marco de ‘Greencities. Urban Intelligence and Smart Mobility’, el próximo 2 de octubre en Málaga.

Estos premios reconocen los proyectos más innovadores impulsados por ayuntamientos y diputaciones en materia de ciudades inteligentes, destacando su contribución a la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Por segundo año consecutivo, Sagunt contará con un estand propio y una presencia activa en la cita nacional. La agenda de la delegación municipal incluye la participación del alcalde, Darío Moreno, en una mesa de debate sobre la movilidad eléctrica junto a la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda; la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández; y el director de Políticas Públicas en Amazon España, Jon Guinea. Igualmente, Sagunt participará en el espacio City Speakers, donde se presentarán casos de éxito de proyectos llevados a cabo en el municipio.

Sagunt compite en los Smart City Awards en la categoría de municipios de más de 50.000 habitantes tras superar un exigente proceso de evaluación. La candidatura fue elaborada por el departamento de Universidad, Ciencia e Innovación del ayuntamiento, que dirige el concejal socialista Toni Iborra, destacando los proyectos realizados en los últimos años en materia de sostenibilidad e innovación.

El comité evaluador – integrado por AMETIC, Endesa, COTEC, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Red de Ciudades Inteligentes (RECI), la Red Innpulso y el Smart City Cluster (SCC) – ha valorado especialmente criterios como la obtención de premios y certificaciones obtenidas en sostenibilidad, la implantación de medidas de ahorro energético y uso de energías renovables, el desarrollo de estrategias de gestión de residuos y reciclaje, la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o el Impulso del transporte público y la movilidad activa.

"Importante reconocimiento"

En palabras del concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, “ser finalistas en los Smart City Awards es un reconocimiento muy importante al trabajo que estamos desarrollando desde el ayuntamiento. Este nombramiento refleja nuestra apuesta por avanzar hacia una ciudad más innovadora, al tiempo que preservamos la sostenibilidad y la riqueza de los espacios naturales que nos rodean”.

El resultado final se dará a conocer el próximo 2 de octubre, cuando representantes municipales de Sagunt defiendan la candidatura frente a un jurado compuesto por expertos y entidades de referencia en materia de Smart Cities. En la edición de 2024, València fue la ciudad ganadora de los premios, mientras que Madrid y Murcia resultaron finalistas.