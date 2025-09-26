El segundo mejor 'paquito' de España se hace en un bar de Morvedre

Un bar de Faura abierto hace menos de tres años, El Galliner, ha logrado conquistar el paladar del televisivo chef Alberto Chicote y otros jurados hasta hacerse con el premio al segundo mejor ‘paquito’ de España.

Un guiso de cordero cuidadosamente adobado y servido en un ‘panquemao’ es el que le ha permitido conquistar este título nacional tras imponerse a nivel autonómico en este certamen promovido por Interovic, la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne, para fomentar el consumo de carne de cordero.

«Fue una gran sorpresa, ¡encima el día de mi cumpleaños!», confiesa a Levante-EMV Javier Ríos, un cocinero de Benifairó de les Valls de 31 años que lleva en la restauración desde antes de ser mayor de edad y acudió a la cita con su mejor aliada cuando necesita una manita en la cocina, su novia Micaela López.

Aunque el galardón no lleva aparejado ningún premio en metálico, la promoción lograda ya le ha llevado a replantearse el empezar a ofertar este ‘paquito’ más a menudo y no solo una vez al mes, como hacía hasta ahora junto a las personas que dan forma a su negocio, el también cocinero Andrés Badenes y el camarero Eduardo Fraile. Para ello, da por hecha la complicidad de Juan Pérez, del horno ‘Pa i dolços’ de Faura, que es quien les sirve los ‘panquemaos’.

Un detalle del 'paquito' de El Galliner de Faura. / Diego San Francisco

Entre dulce y salado

En este contraste del dulce y salado reside una de las particularidades de este 'paquito' que quedó segundo en una competición donde inicialmente se presentaron unas 300 elaboraciones, como explica Javier. "Es una manera de compensar el sabor fuerte de esta carne después de haberla guisado", añade.

Una final de nivel

A la final que se disputó en Madrid pasaron solo 7 cocineros, que eran los ganadores autonómicos. "Podíamos haber ganado cualquiera, porque había nivel, ¡pero quedamos segundos!", decía visiblemente contento.

Para acudir a esa cita en la capital de España, en El Galliner no dudaron en movilizar también a su experto en redes sociales, Diego San Francisco, que inmortalizó los principales momentos de la jornada en una simpática grabación que ahora comparten. "¡Éramos lo más parecido a Paco Martínez Soria llegando a la ciudad, pero bueno!", dice Javi entre risas.

Vuelta de tuerca

Ahora, irán digiriendo el premio tras acabar de reabrir después de unas merecidas vacaciones que Javier acabó justo el día de su cumpleaños y de esa final tan especial que puede acabar dando otra vuelta de tuerca a 'El Galliner'.

"Monté el bar con mi primo, Raúl Hernández, con idea de hacer un bar de pueblo y trabajar a nuestro aire, sin presión y para pasárnoslo bien. Como veníamos de trabajar en restaurantes de prestigio, con estrella Michelín, como Arrels, al final los clientes nos iban pidiendo otras cosas más elaboradas, así que le dimos un giro en esa dirección y este año estamos recomendados en la Guía Repsol, tras haber salido también en la "Guía de los 55 Mejores Restaurantes de la Comunitat Valenciana" de Levante-EMV. Ahora si el 'paquito' tiene mucha demanda, veremos qué hacemos", afirma sin dejar de contagiar alegría e ilusión.

Mientras se deciden, su original receta se puede degustar en 'El Galliner' por 7 euros tras haber conquistado paladares en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y otros eventos donde pudo participar por ser ganador autonómico del concurso.