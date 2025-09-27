De bache en bache

Más de seis son los años que D. Darío Moreno Lerga es el alcalde de nuestra ciudad. En todo este tiempo se ha especializado en la producción de videos y más video, reportajes de fotos, cumpleaños y cosas superchulis, como ir a Nueva York no se sabe muy bien a qué. De hecho, gracias a las peticiones del grupo municipal Popular, pleno tras pleno, se ha conseguido que, si quieres saber si va a llover o tronar, lo publiquen en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento sin tener que pasar por el perfil personal de Darío y, de paso, tragarte todos sus vídeos ideológicos de su partido.

Seis años en los que esta corporación está recaudando más que nunca por las empresas que están llegando a Parc Sagunt, en otros tiempos demonizado por el PSOE, si a eso le unimos los sablazos que nos meten con el basurazo, las subidas de las tasas de deporte, que lo van a convertir en artículo de lujo, deberían permitir que se ejecutaran obras y mejoras por todas partes, pero… No, todo lo contrario.

Su inoperancia nos tiene con obras que se eternizan y no se acaban, dinero que se tiene que devolver, la última 4 millones de euros de fondos europeos, por no ejecutar obras en la ciudad, y así un largo etc. Un desastre tras otro, baches y más baches en la gestión.

Hoy me voy a centrar en algo que todas las personas que circulamos por la ciudad en bici, moto, coche o cualquier otro medio padecemos, y cada vez más, por la dejadez e inacción. El estado del asfaltado y baches en la ciudad. Está hecha un cristo, un desastre por donde lo mires y con una inoperancia total en la gestión política.

En el período 2021-2023, siendo alcalde Darío, dispusieron de casi 6 millones de euros para trabajos de asfaltado y tareas anexas, ¿saben cuánto llevaron a cabo? Menos de 1 millón de euros. Y las calles cada vez peor. Ver una máquina de asfaltar por la ciudad era como que te tocase la primitiva sin haber rellanado el boleto.

Y ahora la cosa pinta igual o peor en estos momentos. En 2024 anunciaron a bombo y platillo que iban a hacer un plan plurianual de asfaltado y señalización por algo más de 1 millón euros, lo que supone poco más de 250.000 euros/año, vamos que la idea de hacer mejoras son pocas o casi ninguna. Si contamos con que el concurso lo licitaban en marzo de este año, ya se ha perdido la primera anualidad. Otro desastre, más baches.

"Preocupado no sabemos de qué"

Esta es la dinámica de un equipo de gobierno preocupado no sabemos de qué, será de la foto, en lugar de estar a pie de calle, con las personas de nuestra ciudad, resolviendo los problemas de su mano y dejándose de tanto titular super fantástico, como el último de “el Ayuntamiento de Sagunto licita la obra de renovación del intercambiador modal frente a la estación de tren en Sagunto”. En Español de andar por casa, “van a ampliar la parada del autobús frente a Renfe”, pero si lo vistes como Intercambiador Modal parece que hayamos descubierto un nuevo planeta. Podían mirar antes lo lamentable del estado de los accesos a la estación o la propia avenida. En titulares es a lo que está un equipo de Gobierno liberado casi en su totalidad, siendo el más caro de la historia, que cuestan a la ciudad más de un millón de euros y que emplean su tiempo en hacer más publi y propaganda que en lo que toca, que es estar en el tajo de la calle a pie de acero y ver, entre otras cosas, los agujeros que hay que tapar y es que, Darío, vamos de bache en bache.