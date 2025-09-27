El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal

El empresario de Estivella que ha "revolucionado" este verano la localidad al cambiar sin permiso el candado de la ermita del Garbí y enzarzarse en un procedimiento administrativo con el ayuntamiento por su propiedad, José Ramón Mateu, ha cerrado definitivamente su larga etapa como concejal. A sus 86 años, ha dicho adiós a la política activa después de dos años y medio como representante de Vox, más otros ocho en diferentes partidos.

El veterano hostelero se despidió en el pleno con una larga intervención de unos 20 minutos donde mostró su habitual locuacidad, su tono firme y con apenas unas ideas anotadas en un pequeñísimo papel.

Lo hizo insistiendo con vehemencia en que esas propiedades del Garbí son suyas porque las compró, después de animar sin éxito al gobierno local de Junts per Estivella a que las adquiriese.

Por mucho que el ayuntamiento y la conselleria los consideren terrenos municipales, como asegura el Registro de la Propiedad, Mateu defendió los argumentos que ha venido sosteniendo en las últimas semanas, entre ellos, que "el procedimiento del Garbí sigue abierto y la titularidad de la parcela está por determinar». Además, se mostró confiado en que finalmente la justicia le dará la razón e insistió en sus proyectos de levantar una Cruz gigante junto a la ermita y un museo ciclista en ese monte protegido.

También incidió en que su renuncia estaba pactada antes de las elecciones para dar paso al número 2 en la lista "cuando se cansara, porque 86 años son muchos", a pesar de que fuentes oficiales de Vox a nivel provincial la atribuyan a su voluntad "de desmarcarse de la política local para pelear por sus bienes personales sin generar ningún conflicto de intereses".

El edil de Vox, durante la sesión. / M.A.

Emoción

No ocultó por momentos la emoción al repasar desde su infancia en la localidad a su etapa de chófer de varios alcaldes. "Aquí nací, aquí me crié. Quiero lo mejor para el pueblo", son algunos de los mensajes que lanzó, instando a la corporación a comprar tanto más terrenos privados del Garbí como 'L'Hort de la Senyoreta', una casa con huerto situada en el casco urbano "para poder hacer allí, entre otras cosas, un aparcamiento".

También aludió a su pasado en la política local que le llevó a encabezar primer partido independiente en 1985, Agrupación de Beselga SL. Esto, según explicó después a Levante-EMV, lo hizo "para restar votos a la derecha y ayudar al PSOE", pero "por tres votos" no logró el acta de concejal. Tras ello, vino su etapa a principios de los años 90 en Unión Valenciana, el partido regionalista fundado por Vicente González Lizondo. Al ser elegido en 1991, llegó a ser teniente de alcalde tras un pacto con el socialista Robert Renau que garantizó la estabilidad pero le dejó un regusto amargo porque, según Mateu, "el relevo previsto" a mitad mandato en la vara de mando "nunca se produjo". Luego, durante otros cuatro años, fue edil de Ciudadanos y no pudo presentarse a la reelección por este partido porque su lista nunca se presentó, lo que le llevó a anunciar acciones legales contra un compañero de esa formación.

Tampoco dejó pasar la oportunidad para dar las gracias a varios exalcaldes, incluido el socialista Robert Renau "con el que hicimos la Vuelta Internacional al Camp de Morvedre y una cooperativa". Ese agradecimiento lo hizo extensivo a sus compañeros en la corporación. Pero ni el alcalde nacionalista Francesc Mateu (Junts per Estivella) ni otros concejales llegaron a tomar la palabra después su intervención, por lo que se pasó enseguida al turno de ruegos y preguntas mientras desde el público le aplaudían los únicos dos asistentes, entre ellos, su número 2 en la lista que ahora le sustituirá, Alberto de Jesús.