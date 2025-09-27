Malestar vecinal ante la ubicación de un nuevo tanatorio en Sagunt

La construcción de un tanatorio en el margen norte del Palància ha generado inquietud vecinal, según ha aireado Compromís Sagunt tras reunirse con la asociación Parque del Agua.

Las concejalas, Maria Josep Picó i Maria Josep Soriano, han escuchado a esta entidad vecinal de nueva creación para tratar la ubicación de la infraestructura prevista en el barrio con la que están en desacuerdo. Según afirma Picó, portavoz del grupo municipal, “consideramos que se tiene que planificar urbanísticamente la ciudad atendiendo a la calidad de vida del vecindario y la preservación y promoción del patrimonio histórico, en este caso de la Alqueria de l’Aigua Fresca”.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la parcela donde se pretende ubicar el tanatorio, el vecindario informó al grupo valencianista sobre la reunión mantenida con alcaldía y la información que han recopilado de situaciones similares. “Según nos han hecho saber, desde el gobierno de la ciudad han recomendado a la asociación el ponerse en contacto con el impulsor de la iniciativa y negociar con él una posible reubicación de la actividad. Desde Compromís creemos que el Ayuntamiento tiene que ser el mediador en situaciones como esta y no dejar esta responsabilidad en un grupo de vecinos. Esto es una dejadez de funciones manifiesta.”

A este respecto, desde el gobierno local aclaran que el "ayuntamiento ya está mediando". El alcalde asegura que en la reunión mantenida con los vecinos "se les indicó que pese a que el consistorio iba, por supuesto a mediar, eso no quitaba para que el empresario conociera de primera mano la postura de los vecinos,algo que consideramos importante, y hubiera un canal director entre las dos partes", matizaba Darío Moreno.

Transparencia

Además, la edil añade que "desde la entidad vecinal nos han trasladado la información que han recopilado de sentencias judiciales y normativa a aplicar, además de la petición de información que han hecho ante los organismos pertinentes. Por lo que respecta al consistorio, recientemente hemos podido ver como el Síndic de Greuges ha añadido a nuestro Ayuntamiento a la lista negra de consistorios con poca transparencia", tal y como publicó esta semana Levante-EMV. "Esperamos que en este caso, el equipo de gobierno facilite el acceso al expediente tanto al vecindario como a nuestro grupo”, continúa Picó.

“Por nuestra parte, nos hemos comprometido a hacer seguimiento del expediente y pedir toda la información tanto al consistorio como a Les Corts, puesto que el procedimiento para el inicio de este tipo de actividad necesita de informe por parte de la Conselleria de Sanitat. En paralelo, solicitaremos información a la Conselleria de Cultura por si la ubicación del tanatorio puede entrar en conflicto con el entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Alqueria de l’Aigua Fresca.”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís per Sagunt.