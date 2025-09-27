Recuerdo en Algar a los afectados por la dana

El recuerdo a los damnificados por la dana está muy presente en las fiestas patronales de Algar del Palància, que tendrán su momento álgido este fin de semana. Esto es gracias a uno de sus vecinos, Antonio Emilio Pons que ha sido el encargado de rendir homenaje a los pueblos afectados por esta catástrofe y lo he hecho engalanando una de las calles de la localidad con un montaje muy emotivo que tuvo su encendido de luces este viernes, acompañado con la canción "Voces de Valencia" , la melodía en recuerdo a las víctimas.

De esta forma, ha querido conmemorar los 30 años del primer concurso de ornamentación de calles que se celebró en Algar.

"Han sido muchas semanas de trabajo, pero ha valido la pena, aunque el resultado lo tiene que juzgar la gente que venga a verlo. La intención es tener muy presentes a los pueblos y a las personas afectadas por la dana en unos días tan especiales para nosotros como son las fiestas de la Mercé", afirma. "El pueblo de Algar no olvida", añade.

En cuanto a su creación, destaca como elemento central el emblema de la fiesta en honor a la patrona, una reproducción del que preside la iglesia, hecha de madera y cartón para la que se han utilizado los mismos colores. Bajo de este, ha hecho una reproducción a tamaño real de los turquets, aquellos que portan a la Virgen en procesión, que vienen custodiados por el escudo de Algar realizado con arroz, piedras y arena, entre otros materiales.

Como parte fundamental dentro de esta composición con motivo de las fiestas patronales están las referencias a la dana. Uno de los elementos más llamativos es el corazón rojo, en el que se puede leer "Sols el poble salva al poble", una frase cargada de significado que se hizo viral tras la tragedia y que emula cómo la ciudadanía se volcó con los vecinos que sufrieron esta catástrofe. Del corazón sale un puente, emulando el puente de la solidaridad, que en lugar de personas lleva guantes, escobas, mochos con patas, en recuerdo de aquellos y aquellas que lo cruzaron. Y al lado, el mapa de la Comunitat Valenciana, sobre el que se levantan los nombres de los 70 municipios valencianos afectados, más dos en la comunidad de Murcia.

Todo el montaje está rodeado de palmas y garrafas llenas de agua, elemento que no podía faltar en esta composición, que muestra la empatía y la solidaridad del pueblo de Algar del Palància.