Sagunt late al ritmo moro y cristiano

Sagunt dio ayer el pistoletazo de salida a la 35ª edición de los Moros y Cristianos con un pregón vibrante del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, donde apoyó la declaración de Fiesta de Interés Turístico a la que aspiran sus organizadores.

«La ciudad se convierte desde hoy en un escenario único. Sagunt no necesita decorados porque en sí misma tiene historia, murallas, calles y plazas que nos hablan de batallas, de victorias y de generaciones que la han hecho grande», empezó diciendo desde el balcón del ayuntamiento junto al alcalde, Darío Moreno.

También subrayó el papel de la Associació de Moros i Cristians y su «labor incansable» hasta consolidar «una tradición que une generaciones, construye ciudad y fortalece el orgullo colectivo».

No faltó un recuerdo a la tragedia de la dana y en la que Sagunt «demostró su solidaridad, generosidad e implicación con los más afectados». «Esa misma fuerza es la que estos días tiene que guiar cada paso de las comparsas», dijo.

En su pregón repasó los momentos más emblemáticos y recordó a Vicente Vayà, hijo adoptivo de la ciudad, que «transmitió su amor por Sagunto a nuevas generaciones». Y apuntó: «Esta fiesta es un abrazo a quienes viven aquí y a quienes la visitan. Un abrazo que une pasado, presente y futuro, que transforma la rivalidad de antaño en hermandad y alegría. Es por esa capacidad de unir y contagiar pasión, que esta fiesta merece ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico».

La noche continuó con el tradicional ‘Sopar d’olla’ y una verbena popular.

Trabucos

Hoy, desde las 18,30 horas se vivirá el Alardo y sus disparos de trabucos, acompañados de música. Los actos se prolongarán el siguiente fin de semana con Juan Antonio Pérez Pallarés y Teresa Pérez Ferruses como máximos representantes de un bando moro que tendrá en frente al liderado por Gonzalo Manuel Ballester Pérez y Sofía Caballer Moll, mientras por la comparsa Llancers de Morvedre la abanderada es Sara Espinosa Vila.