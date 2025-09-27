Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores

El Ayuntamiento de Sagunt y diferentes direcciones territoriales de tráfico, al igual que otros consistorios de toda España, aprovechan esta última semana de septiembre para hacer una batida de las multas que todavía están pendientes de cobro, después de que los primeros intentos de notificación hayan sido infructuosos.

Este recuento, entre las infracciones cometidas en las vías urbanas de la capital del Camp de Morvedre, es decir, que han sido sancionadas por la Policía Local, y aquellas que han cometido los conductores saguntinos fuera de las fronteras municipales, suma más de 400, con la retirada de cerca de 80 puntos del carnet de conducir, por un importe que roza los 69.000 euros, aunque en algunos casos todavía están en plazo para obtener una rebaja del 50 %.

Las multas más frecuentes son por la zona azul y por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas

Según la información recopilada por Levante-EMV, que se circunscribe a aquellas que no han podido ser notificadas en el último domicilio conocido, el bloque de las infracciones cometidas en Sagunt, un total de 379, engloba multas puestas entre el último trimestre de 2024 y mediados del pasado mes de agosto, mientras que el motivo más repetido, más de 150, se corresponde con incumplimientos respecto a la zona azul, ya sea por ausencia de tique o por haberse excedido del tiempo pagado.

Distancia de seguridad

En segunda posición, ya por debajo de la treintena, se sitúan las sanciones graves por no mantener la distancia de seguridad adecuada, que se corresponde con un mínimo de dos segundos respecto al vehículo que va delante. En condiciones adversas, según las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), esa regla se prolonga a los tres segundos.

Control de la Guardia Civil en Sagunt. / Daniel Tortajada

La siguiente infracción más habitual es la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, que se repite una quincena de veces con multas de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Las sanciones más graves en esta remesa, siempre según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, asciende a 1.500 euros y se refiere a la circulación de vehículos sin disponer del seguro de responsabilidad civil.

Otras que también superan el millar de euros castigan el incumplimiento de la obligación de identificar a la persona que estaba al volante cuando se cometió alguna infracción de tráfico.

Hasta seis multas a una persona

Estas más de 400 multas a cuyos responsables se persigue no implica que sean esas tantas personas, ya que hay varias repetidas. Concretamente, tres aparecen hasta media docena de veces, en todos los casos por expedientes sancionadores derivados de la zona azul.

En cuanto a los infractores más frecuentes en las calles de Sagunt, más de un centenar se corresponde con vecinos de la propia capital del Camp de Morvedre, mientras que casi 40 tienen su último domicilio conocido en València, ocho son de Puçol, siete de Canet d’en Berenguer y cinco de Gilet. Además de estas poblaciones más próximas, entre las multas que Sagunt trata de cobrar de residentes más alejados destacan enclaves como la tinerfeña La Laguna, Vigo, Santander, Miranda de Ebro o Badajoz.

Ahorro del 50 %

En el anuncio en el que se recopila esta nómina de infractores se especifica que tienen un plazo de 20 días para comparecer en las oficinas de la Policía Local y recibir la notificación formal. Además, se explica la fórmula para proceder al pago de la multa con la posibilidad de la rebaja del 50 % o presentar alegaciones, lo que supone renunciar a ese descuento.

Desde València a Cantabria

Pero los conductores saguntinos también cometen infracciones más allá de las fronteras municipales. En este caso, ayuntamientos y direcciones territoriales de tráfico desde toda la provincia de València hasta Cantabria, pasando por Murcia, Madrid, Córdoba, Castellón, Cuenca, Teruel, Soria, Alicante, Zaragoza Valladolid y Navarra están en plena búsqueda de una treintena de conductores.