El Saguntino quiere seguir líder invicto ganando al Atlético Levante

El Atlético Saguntino se enfrenta hoy, sábado 27 de septiembre, al filial del Levante UD, a partir de las 17:30 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol. El partido correspondiente a la Jornada 4 de Tercera División, es una nueva oportunidad para los rojillos de continuar lideres invictos.

El entrenador rojillo, Guillem Beltrán, no tiene la presión de ser lideres porque considera que con solo 3 jornadas, todos los equipos están buscando así mismos: ‘Los nueve puntos siempre dan confianza y te ponen en ese pedestal. Pero a pesar de que sí que pienso que siempre les hace preparar el partido de forma especial, al ser principio de liga creo que no tanto; si estuviéramos en la jornada 10 siendo lideres, sí. Ahora estamos todos intentando más buscar nuestra identidad que buscando las virtudes del rival’.

El Atlético Levante llega al encuentro en su campo siendo cuarto con 5 puntos (4 menos que los Saguntinos que están en los más alto de la clasificación). Supondrá una oportunidad perfecta para recortar distancias e intentar alcanzar el liderato. Beltrán cuenta sobre el rival que tendrán delante que: ‘Es un filial con mucho potencial. Un equipo con mucho talento y futbolistas que han jugado en categorías superiores que le dan un punto de experiencia que les hace ser un filial que estará pelando por la liga’.

‘No será un partido fácil, tenemos que salir concentrados y pelear como hemos peleado los encuentros anteriores para conseguir puntuar’, concluye Guillem Beltrán.